Javier Aguirre aseguró que Concacaf no tiene buena difusión de sus partidos: "Tú juegas contra River Plate y lo ves en España, Abu Dhabi, París y Tokio"

Javier Aguirre consideró que a la Concacaf le falta mayor difusión de los partidos y dio el ejemplo con el encuentro que tendrá su equipo el miércoles contra Columbus Crew.

El DT azteca aseguró que ese duelo solo verá en México y Estados Unidos, pero que si fuera contra River Plate se vería en España, Abu Dhabi, París y Tokio.





"Básicamente (falta) difusión, cuando me tocó ir a cuatro o cinco distintos países se ve la Copa Libertadores, la Copa América, no se ve la Copa Oro, no se ve la Liga de Campeones de la CONCACAF, nos falta difusión, eso creo. Si esto (una fusión entre la Liga MX y la MLS) va a permitirnos que la Liga Mexicana y la americana logren algún mecanismo para que nos conozcan en todo el mundo sería magnífico", comenzó diciendo el 'Vasco'.

Y agregó: "Tú juegas contra River Plate en Argentina y lo ves en España, Abu Dhabi, París y Tokio, y el partido de mañana estoy seguro no lo veremos más en que en México y Estados Unidos".



Javier Aguirre afirmó que sería bueno encontrar alguna forma de trabajar junto a Conmebol para beneficiar al fútbol mexicano y estadunidense.

"Si logramos hacer algo, no sé qué, en lo que pudiéramos ser más difundidos a nivel internacional sería fantástico, no sé qué mecanismos, fusionarnos entre Conmebol y nosotros, son temas que no me competen, porque son temas de números, pero a nivel deportivo es atractivo jugar con equipos de otra Confederación o nivel, pero es algo que se dio dio su día y ojalá podamos empatar y podamos calendarizar todo esto, sería bueno regresar a competencias de ese calibre, dicho con todo respeto para la Copa Oro y nuestra Liga de Campeones de la CONCACAF, que son buenísimas", confirmó.