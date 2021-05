Pedro Troglio: "El empate fue justo porque no hubo casi situaciones de gol en el partido"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, es claro en su exposición post partido ante Real España por la ida de la final de las vueltas al aducir que la llave sigue abierta, independientemente que cierran como locales y el juego de ida finalizó 0-0.

Asimismo, el estratega argentino aduce que el juego disputado en el Olímpico fue parejo ya que no sufrieron y que el empate fue justo para ambos lados.

"Es un resultado precisante con una temperatura difícil, lógicamente que uno venía ganando acá en San Pedro Sula y pensaba que ganar es normal, se siente el calor y se sintió bastante", comenzó diciendo.

"Fue un partido donde nos lastimamos poco ambos equipos, sacando la del travesaño a pelota parada, futbolísticamente no hubo peligro en las áreas, tuvimos la posesión en el segundo tiempo. No quiero hablar del penal, quiero verlo antes de hablar, quiero verlo, el empate fue justo porque no hubo casi situaciones en el partido", dijo.





Pedro Troglio asegura que es una llave que está abierta para ambos lados. "Sacando los errores individuales, en las situaciones de peligro, porque las dos llegadas peligrosas de ellos fueron errores nuestros, el contragolpe y la pelota parada que pega en el travesaño, después prácticamente no sufrimos, estuvimos bien atrás, es un partido que está abierto para los dos, pero vamos a cerrar en casa y es una mínima ventaja".



Considera justa la paridad. "En el segundo tiempo tuvimos un par de situaciones claras para meterlas, pero de parte mía sería muy soberbio creer que hicimos los méritos para llevarnos el partido. Hicimos los méritos para no sufrir como no sufrimos, salvo la pelota parada, porque tienen ejecutantes peligrosos como Mario Martínez y Jhow Benavídez. El empate y el cero es muy justo".



Finalmente reveló qué fue lo que hizo para contrarrestar el juego veloz por las bandas del Real España. "Hemos cerrado bien los espacios, no sufrimos, buscaron entrar con velocidad, rapidez porque es un equipo muy duro con buenos jugadores y fuerte atrás, es un rival de mucho cuidado y por eso la llave sigue abierta para ellos y para nosotros, dependerá de lo que hagamos en el partido de vuelta".