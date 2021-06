Diego Vázquez responde a Juan Carlos Suazo, habla de su renovación con Motagua, de las altas y bajas y ¿llega Jhow Benavídez?

El entrenador argentino Diego Vázquez renovó su vínculo con Motagua por un año más, confirmando su continuidad con el club capitalino hasta el Clausura 2022 donde cumpliría más de ocho años en el banquillo, mismo donde ha hecho historia.

Diego se encuentra en su sequía ganadora más extensa desde que es entrenador de las águilas, quienes se preparan para una renovación en la plantilla de cara al torneo entrante donde buscarán sumar su décimo octavo título en Liga Nacional.

Ante ello, Vázquez en una entrevista con DIEZ conversó sobre su sentimiento tras su extensión de contrato donde hizo énfasis en los éxitos conseguidos hasta la fecha. De igual manera, platicó sobre lo que viene para el Apertura 2022, asegurando que ya están trabajando en los temas contractuales de sus jugadores referentes, como es el caso de Juan Pablo Montes, Reinieri Mayorquín y Kevin López, quien ostenta de ofertas del extranjero. También habló sobre una posible llegada de Jhow Benavidez.

¿Está satisfecho con el acuerdo de renovación?



Sí, seguro, más allá del tiempo la verdad que siempre nos hemos puesto de acuerdo tanto en la parte económica como en la laboral. En este caso el tiempo nunca ha sido una limitante para estar en Motagua, creo que siempre las partes tienen que estar contentas y en armonía para trabajar bien.



¿Qué le exigió la directiva del Motagua?



Nosotros nos conocemos desde hace mucho, venimos trabajando hace tiempo, sabemos que los objetivos siempre están claros y que hay una limitación económica clara y marcada. A partir de ahí nos demoramos (en renovar) porque no solo estábamos viendo mi tema, si no que habían otros del club con el cuerpo técnico y jugadores, más detalles que hacen a Motagua.

Nuestro objetivo es ir paso a paso y tratar de crecer, en este caso ellos valoran mucho el trabajo que venimos haciendo, que tenemos 15 finales seguidas en los últimos años, lo cual no me parece un tema menor, y los directivos lo valoran.



¿Se redujo el salario en este nuevo contrato?



Firmé contrato por un año y estoy contento con lo que firmé, el dinero nunca ha sido un tema de conflicto. Somos conscientes que venimos de una pandemia, al igual del tema actual de los clubes y del país que no hay aficionados, entonces en ese sentido siempre hemos estado anuente a todo lo que tiene que ver con el equipo y los directivos.



¿Cómo se fue la conversación de renovación con la directiva después de cinco reuniones?



Apenas terminó el partido de la final ante Olimpia y el otro día nos dijo que estaba conforme con el trabajo y que íbamos a seguir, lógicamente estábamos tristes por haber perdido, así nos sentíamos todos y no lo vamos a ocultar.

Sabemos que hemos hecho un gran trabajo y que es difícil llegar hasta donde lo hicimos. En ese momento él (presidente) nos manifestó que deseaba que siguiéramos y después las conversaciones fueron generales, no necesariamente sobre la renovación.

Diego Vázquez ha ganado cinco títulos al mando del Motagua en Liga Nacional. A pesar de los éxitos previos, la gente no está contenta con el accionar del equipo, ¿qué les manda a decir?



Eso es muy subjetivo. En la calle tengo mucha gente que me apoya y que sí está conforme. La de las redes y los comentarios son muy subjetivos. La otra vez vi que un aficionado comentó solo por el resultado, le preguntaron si vio el partido y dijo que no, que iba a manejando a La Ceiba. Me importa mucho lo que piensen los directivos, el apoyo ha sido total, ya después el que no esté contento con 15 finales seguidas habría que ver y discutir.



Por ejemplo, Chelato Uclés en toda su carrera ganó cinco títulos, que no es ni el cinco por ciento, entonces es difícil. Las finales para perderlas hay que llegar, ganarlas cuesta, también hay que ver las condiciones con las que peleas y los recursos con los que contás y un montón de detalles que tienen que ver en cómo es el juego.



El directivo Juan Carlos Suazo no estaba de acuerdo con su continuidad.



Nosotros respetamos, hemos vivido bastantes cosas con él, tiene su derecho, pero bueno hay cosas que son muy subjetivas. Estoy muy contento con los directivos que me dieron el apoyo, tampoco voy a hablar mal del directivo, no lo haré nunca, y qué bueno que también tienen los colores de Motagua. En este aspecto todos los vemos diferente y son respetables las opiniones.



¿Para qué está Motagua de cara al Apertura 2022?



Nosotros no diremos el mismo discurso, estamos para intentar hacer una buena pretemporada y tener un buen arranque de torneo. Nosotros no vamos a prometer cosas que nada que ver, que están en el aire, tenemos mucho realismo y conciencia. La única obligación que tenemos siempre es dar lo mejor y así lo hemos hecho en todo este tiempo, es la década más exitosa de Motagua, incluso hoy sin contar este año que estamos renovando.

¿Duele ver coronarse al rival, Olimpia, frente a usted?



El fútbol tiene bastantes cosas. Nosotros fuimos bicampeones ganándole al rival, es normal, lógicamente no es algo lindo, ni hablar. También hay cosas positivas, perdimos por un penal, más allá que hay fortaleza mental hay una cuota al azar, creo que hicimos un muy buen torneo, solo perdimos dos partidos.

Siempre pongo un ejemplo, cuando vivía en Argentina el agua potable no le daba importancia, pensaba que salía del grifo y todo bien, le empecé a dar importancia cuando llegué a Honduras y tuve que pagar para tomar agua, entonces eso.



¿Qué tan golpeado lo dejó perder la final?



Cuando me dicen la palabra fracaso me da ánimo, porque para mí jugar una final no es eso. Michael Jordan erró dos mil canastas antes de empezar a embocarlas. Cada vez que fracaso estoy más cerca del éxito, para nosotros más allá del desenlace final hicimos un buen torneo, realizamos una excelente gestión.



¿Felicitó a Pedro Troglio tras ser tricampeón?



No, pero él sabe. Siempre le damos el mérito necesario y lógicamente la rivalidad es deportiva y cada uno defiende a su club que lo siente más conveniente, no hay nada más que eso, lo cual es normal.

Diego Vázquez y Pedro Troglio calentaron la final del Clausura 2021 con sus declaraciones. ¿Evitará Motagua el tetracampeonato de Olimpia?



No pensamos en eso ahora, hay que tener en cuenta un montón de cosas como los recursos con lo que contamos y que cuenta cada equipo. Podemos ver el vaso medio vacío y medio lleno, si miras al Real España lo verás medio lleno, contrario al Olimpia. Nosotros no somos ni Olimpia, ni España, ni Marathón, somos Motagua y velamos con este club para darle lo mejor.



¿Cuántas bajas está manejando para el próximo torneo?



En eso estamos trabajando, por eso las reuniones han sido extensas. En su momento seguramente los jugadores que no continuarán lo sabrán primero que el periodismo. Todavía no hay ningún apuro, hay tiempo, entonces trataremos de estar tranquilos.



¿Se renovará a Roberto Moreira?



Estamos trabajando en eso, él ha sido un jugador importante para Motagua.



¿Qué hay de Juan Pablo Montes y Reineri Mayorquín? ¿qué impresiones le dejaron en el pasado torneo?



Son jugadores importantes, estamos analizando las situaciones. En su momento sabrán cuáles serán las renovaciones y cuáles no.



Kevin López ha manifestado tener ofertas del extranjero, ¿cómo está su situación?



Hemos estado hablando, todavía falta, hay ver si él quiere seguir en el club o no. Recién se le terminó el contrato, si tiene ofertas de afuera se verá si Motagua las puede igualar o no, pero bueno, es muy prematuro todavía. Es un jugador que creció y ha ganado cosas importantes con nosotros, le tenemos cariño, él sabe que si quiere seguir es bienvenido y si puede salir, estaremos contento.



¿Qué hay de los fichajes de Motagua?



Todavía no. Tenemos mucho respeto con los jugadores que terminaron contrato y los que seguirán o no, primero están ellos y después veremos.



¿Ya cuenta con Carlos Meléndez?



Creo que sí, las cosas están bastante avanzadas, no te lo puedo confirmar todavía porque tendría que ver si ya es así. Fue algo justo, yo recuerdo.



¿Le interesa Jhow Benavídez?



Como dije anteriormente con un jugador del Olimpia, las directivas (Real España, Motagua y Olimpia) tienen un pacto de caballeros y eso está claro.