Raúl Jiménez acusa al arbitraje del triunfo de Estados Unidos sobre México en Nations League

En México están ardidos con el arbitraje del panameño John Pitti en la final de la Nations League de la Concacaf y en donde los Estados Unidos se impusieron ante los aztecas con un categórico 3-2.

VER MÁS: Faitelson defiende a Andrés Guardado tras errar su penal

Uno de los que alzó la voz fue Raúl Jiménez, delantero del Wolves de Premier League que no fue citado para este torneo por el "Tata" Martino. El delantero mostró su desacuerdo con el trabajo del silbante.



México cayó 3-2 y el gol de la diferencia fue anotado por Christian Pulisic a través de lanzamiento penal apoyado por el VAR, algo del cual no todos estuvieron de acuerdo, incluido Raúl Jiménez.



"Eso no puede ser penal nunca", redactó Jiménez en Twitter, tras la marcación de John Pitti, juez central panameño encargado de dirigir el juego entre mexicanos y estadounidenses.





Jiménez mostró en redes sociales que estuvo atento a todo los detalles del juego, celebrando y aplaudiendo las jugadas destacadas de los mexicanos y cuando el árbitro revisó el VAR por el penalti a favor de México, Jiménez también se expresó.



"Solo falta que no marque este para México", escribió después el atacante del Wolverhampton. El árbitro lo señaló, pero Andrés Guardado falló el disparo y México cayó ante Estados Unidos en la Final.