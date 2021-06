¿Seguirá Salomón Nazar? UPNFM define la fecha para el nombramiento de su director técnico

Luego de finalizado el torneo Clausura de la Liga Nacional, varios técnicos quedaron con un futuro incierto en sus clubes y uno de ellos es Salomón Nazar, quien se encuentra sin contrato en la UPNFM.

El equipo estudioso se encuentra hasta la fecha sin definir su nuevo estratega y la directiva de la manada ha dejado claro la fecha en la que se podrá conocer el nuevo timonel de los Lobos.

"El próximo 11 de junio se cumple un aniversario del ascenso nuestro y nosotros hacemos las cosas bien, hay asamblea de socios, hay informe de la directiva, financiero, técnico y la junta propone ahí la continuidad o no del entrenador", indicó Darío Cruz, directivo de la UPNFM.

Después de varios rumores que Salomón Nazar no sigue en el club, la dirigencia sale al paso y asegura que el proceso es normal al igual que en otros equipos.

"Muchos entrenadores o jugadores terminan su contrato, ya sea por dos o cuatro torneos y esta no es la primera vez que suceden y esperemos".

Y aprovechó para mandar un mensaje de tranquilidad para los seguidores. "No hay nombramiento, no se ha delegado ningún cuerpo técnico, no se ha nombrado a nadie y estamos en un proceso de valoración de todo el trabajo y la junta directiva hará todo lo que corresponde".

Dario Cruz es de los dirigentes que valoran la labor de Salomón Nazar en todo su proceso con los Lobos. "Hay un trabajo extraordinario que ha hecho el cuerpo técnico, de ocho torneos, en seis clasificamos y no todos los equipos de la categoría nuestra se dan ese lujo de decirlo".

Y cierra diciendo. "Hay que tener paciencia y valorar que en cualquier momento vamos a tomar la decisión y será la mejor, indistintamente si sea la continuidad".