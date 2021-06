¡Jornada de infarto! Hoy se conocen los potenciales rivales de Honduras en primeras fechas rumbo a Qatar-2022

Follow @GustavoRocaGOL

De infarto. Así está la primera ronda de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Selecciones de fútbol históricas como El Salvador, Canadá y Panamá, que estuvo en el último Mundial, se juegan la vida.



Este martes se disputa la última fecha de esta fase de eliminación donde nada más la modesta Selección de San Cristóbal y Nieves tiene el puesto seguro en los playoff del recorrido a la Copa del Mundo del próximo año. La nación del portero Julani Archibald, que se clasificó como líder del Grupo F, se medirá en la siguiente ronda ante el vencedor del encuadre A que está entre El Salvador y Antigua y Barbuda, quienes se enfrentan en el Cuscatlán a las 7:05 pm.



Hay algo bastante curioso en esta fecha y es que todas las selecciones que tienen posibilidades de avanzar se enfrentan entre sí en una jornada que está electrizante y donde habrá júbilo y llanto.



La primera gran batalla comenzará a las 3:00 de la tarde cuando Haití y Nicaragua se enfrenten y definan el clasificado por el Grupo E. Los haitianos con un empate o un triunfo sellan el boleto; a los nicas solo les sirve ganar, esto por la diferencia de goles entre ambos.



Quien clasifique, chocará en la otra ronda con el ganador del Grupo B entre Canadá y Surinam (7:05 pm), cuyas selecciones se medirán en tierras canadienses. Los de la Hoja de Maple celebrarán la clasificación empatando o ganándole a los caribeños; a los surinameses nada más les vale un triunfo para eliminar a Canadá.



Los restantes dos juegos trascendentales de esta fecha se disputarán, uno en el caribe y otro en Centroamérica. En Curazao a las 6:00 de la tarde la Guatemala de Amarini Villatoro se juega la vida. Aquí nada más sirve un triunfo de los chapines ya que una paridad entre ambos la clasificación se decantaría por los curazoleños por el tema de golaverage.



El vencedor de ese grupo, que es el C, se encontrará en el siguiente paso ante el que gane el D, donde Panamá y República Dominicana se medirán entre sí para definir al feliz ganador. A los dominicanos solo les sirve el triunfo para clasificar; un gane o un empate le da el pase a Panamá.



ASÍ SERÍAN LOS CRUCES



El Salvador/Antigua y Barbuda (A) vs San Cristóbal y Nieves (F)



Canadá/Surinam (B) VS Nicaragua/Haití (E)



Curazao/Guatemala (C) VS Panamá/Repúbica Dominicana (D)



*(Grupos)

- La "H" estará pendiente para conocer a sus potenciales rivales -

Honduras está expectante de lo que pueda suceder ya que potencialmente se conocerán a los rivales que la "H" tendrá en la doble fecha de septiembre y que será el inicio de la eliminatoria para los de Fabián Coito.

En la primera jornada la bicolor nacional se medirá al vencedor del repechaje donde están Canadá/Surinam (B) vs Nicaragua/Haití (E). Mientras que en la segunda jornada tocará medirse al ganador de la repesca entre El Salvador/Antigua vs San Cristóbal.