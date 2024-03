Preocupación en Panamá por el árbitro que Concacaf designó para la semifinal de Liga de Naciones ante México

La polémica en el fútbol está a la orden del día y cuando se habla de árbitros es más. En las últimas horas las redes sociales han explotado después que se conocieran los árbitros que pitarán el Panamá - México.

El juego entre panameños y mexicanos es válido por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf 2024, instancia a la que llegaron tras eliminar a costarricenses y hondureños, respectivamente.

No obstante, la designación arbitral del guatemalteco Walter López no ha causado alegría en el entorno de Panamá, ya que no lo consideran un juez central apto para este tipo de partidos.

“Es cierto que tenemos para ganarle México, pero no deja de preocuparme el tema arbitral, sabiendo que será el guatemalteco Walter Lopéz que me deja una interrogante. Y se imaginan si Jamaica vence a USA en el primer juego; sería luego una presión para que no pierdan los mexicanos”, escribió Julio Shebelut, periodista panameño.