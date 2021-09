¡Firmas de oro! Hondureña que estuvo en la clasificación a Sudáfrica luce su icónica camisa de autógrafos

Cientos de catrachos se preparan para asistir al estadio Cuscatlán donde se celebrará una nueva edición del partidazo centroamericano entre El Salvador y Honduras.

Este duelo es muy gratificante para la Bicolor, pues llega al 'Coloso de Monserrat' por un juego de eliminatoria final 11 años después de la histórica clasificación al Mundial de Sudáfrica donde la H ganó con gol de Carlos Pavón.

En ese recordado partido estuvo presente una fiel aficionada catracha, con quien DIEZ se encontró este domingo en la víspera del partido entre salvadoreños y hondureños donde la fánatica también asistirá.

Ella lucía una icónica camisa de la Selección, pues esta estaba firmada por todos los héroes que le dieron a Honduras el boleto a la Copa del Mundo del 2010. La catracha comentó que consiguió los autógrafos previo al duelo del 14 de octubre del 2009.

"Fue un momento muy bonito, les presentaré el recuerdo de las leyendas que nos dieron el triunfo aquí en el Cuscatlán. Solo mire las firmas de los jugadores; está la de Amado Guevara, Carlos Pavón, Dani Turcios", dijo.



Sobre el partido de este domingo comentó que "ganamos con gol de Romell Quioto y Jonathan Rubio, puede ser con otro de Choco Lozano". También declaró que El Salvador es una selección que nos puede complicar.





"No hay que menospreciar al rival (El Salvador) porque el equipo es muy bueno, lo que no tienen es un '9', no pueden golear. Juegan bien, son técnicos, pero quieren llegar solo tocando al área del rival y no es así. Tienen que ser más efectivos si quieren ganar puntos en su casa. Está de local y va con todo", aseguró.



Ante de despedirse, la hondureña que estaba a las afueras del Cuscatlán gritó con euforia: "¡Honduras, vamos catrachos a sudar la camiseta como lo hicieron nuestros héroes en el pasado!"