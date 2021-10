¡Dura baja en El Salvador para encarar en el Cuscatlán al líder México por las eliminatorias!

El Salvador sigue sumando bajas sensibles para el duelo ante México en el estadio Cuscatlán de mañana. La escuadra cuscatleca ha perdido hoy a su mejor hombre de cara a un duelo trascendental para el cuadro azul y blanco.

Juan Carlos Serrano, asistente técnico de la Selección de El Salvador, confirmó que el extremo Jairo Henríquez será otra baja para el partido contra México de este miércoles por la sexta fecha de la octagonal de Concacaf.



Siendo así, Hugo Pérez suma otra baja notable después de descartar a Eriq Zavaleta por una conmocion cerebral que sufrió con su equipo el Toronto FC y la ausencia por suspensión de Roberto Domínguez y Narciso Orellana, expulsado en el juego ante Costa Rica del domingo anterior. Sumando también a Ronald Rodríguez, por una fractura en el tercio.





"Jairo lamentablemente sufrió un tirón y no vamos a poder contar con él para el partido de mañana, lamentablemente no, apareció mal y leso o teníamos en duda pero ya nos dieron el informe médico y no vamos a poder contar con él", dijo Serrano. en la conferencia de prensa previo al encuentro.



Hugo Pérez, técnico de El Salvador, explicó que el extremo sufrió una contractura en el juego ante Costa Rica y sería evaluado. Jairo Henríquez, que ha sido uno de los mejores jugadores salvadoreños en esta eliminatoria, es uno de los titulares y claves en la idea de juego del estratega cuscatleco.