Pedro Troglio, DT del Olimpia, critica las fechas del repechaje: "No hay cuerpo que aguante"

Olimpia visitará este jueves al Marathón en el estadio Olímpico de San Pedro Sula por la ida del repechaje del torneo Apertura 2021.

Pedro Troglio, entrenador de los albos, habló sobre este compromiso y lanzó sus dardos sobre las fechas en que programaron estos partidos ante los verdes.

“Hemos estado trabajando pensando en que se iba a jugar el jueves, estamos bien, ilusionados con pasar esta fase que va a ser muy dura, enfrentamos a un gran equipo, con buenos jugadores, es una cancha difícil para empezar, es una final a 180 minutos y hay que tratar de hacer las cosas bien de visita para definir en casa”, empezó Troglio.

Posteriormente, el argentino cuestionó las fechas de los partidos y hasta se refirió a lo duro que será para Motagua jugar jueves y sábado. Asimismo, deja claro que no podrá contar con Edwin Rodríguez como titular.

“Nosotros nos preparamos pensado que íbamos a jugar esa fecha, lo que sí es que nos enteramos hasta ayer (martes) que se confirmaba, y bueno se dio, es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, no está claro cuándo se juega, sigo pensando en los equipos que tienen que ir a jugar afuera, en este caso el clásico rival nuestro que es Motagua, que tienen que jugar jueves y sábado, es imposible poder jugar de esa manera", expresó Pedro Troglio.

Y siguió: "Edwin Rodríguez jugó casi 90 minutos y no puedo contar con él de entrada el jueves porque no puedes exponer a un jugador a una lesión. Me parece que el torneo tendría que terminar antes, no podemos terminar en Navidad, con el pan dulce, yo creo que hay que terminar los torneos antes y darle a los jugadores 15 o 20 días de descanso, no terminar y seguir porque no hay cuerpo que aguante, de hecho hay mucho lesionado, pero bueno ya está armado así y hay que hacerlo”.

En cuanto a los jugadores lesionados, Pedro Troglio revela que Jonathan Paz está listo para ser tomado en cuenta.

“Ahora solo recuperamos a Jonathan Paz, a ver si puede estar de entrada, pero te vuelvo a repetir, ha sido un año distorsionado con la Selección, con incertidumbre, con lesiones, pero bueno, estamos bien, los que están jugando lo hacen bien y tienen la esperanza de seguir”, dijo.

Sobre el clásico ante Marathón, Troglio considera que llegan bien, aunque a lo largo del campeonato se ha dicho que su Olimpia ha sido un desastre.

“Los clásicos son importantes hasta en los amistosos, lógicamente hay finales, por suerte nos ha tocado siempre ganar esas situaciones finales. Terminamos en la tabla a un partido de los equipos que fueron sensaciones, nosotros para todo el mundo somos un desastre, mirás la tabla y terminamos a un punto del Vida que era la sensación y a tres de Real España, entonces qué tan mal lo hemos hecho el torneo; lo bueno es que nosotros entendamos que estamos bien y que podemos luchar”, argumentó Troglio.

LOS SELECCIONADOS Y MENSAJE A LOS HINCHAS

Pedro Troglio se refirió al estado anímico de jugadores como Edwin Rodríguez, José Pinto y Edrick Menjívar, que vuelven tocados tras las derrotas con la Selección de Honduras. Asegura que la parte psicológica es algo que siempre han tratado.

“Nosotros desde que hemos llegado aquí hemos hecho un trabajo que tiene que ver con lo mental, cuando vuelvan a estar vamos a seguir haciéndolo, sentir las mismas sensaciones cuando vienen a estar con nosotros, después cuando van a otro lugar les toca a cada uno, acá cuando llegan ya saben el clima que hay, como los respaldamos, tienen que venir el jueves y ponerse el chip del Olimpia y de ganar. En el caso de Pinto y de Edrick van a tener que jugar de entrada y a Edwin por una cuestión lógica no lo puedes poner de entrada si viene de jugar un partido", detalló el argentino.

Por último, mandó un mensaje a la afición del Olimpia. "Que nos acompañen, ha sido un semestre duro, pero hemos estado ahí siempre en la pelea, este es un equipo que ha dado muchas satisfacciones en tres años a nivel internacional y local, ha sido difícil porque hemos sufrido tanta lesión, parar a tanto jugador por la selección, lo de Surinam que para nosotros fue muy duro, pero seguimos con vida, queremos darle a la afición un título", concluyó.