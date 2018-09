Repasá el minuto a minuto de la gala del premio The Best de la FIFA

Bienvenidos al minuto a minuto de la gala del premio The Best de la FIFA

Gracias por seguirnos en esta transmision y será hasta la próxima.

Modric: Es un gran honor y un sentimiento precioso. Quiero felicitar a Cristiano y a Salah por la gran temporada que han hecho. Estoy seguro de que tendrán más oportunidades para ganarlo. Entre todos mis compañeros del Madrid y de la selección croata, muchísimas gracias. Sin ellos no habría sido posible. Me gustaría agradecer al Real Madrid y a sus aficionados el apoyo que me dan. Este premio es para vosotros también''.

Tras dos años consecutivos donde Cristiano Ronaldo levantó este premio, ahora es Modric el vencedor de la noche.

Y el ganador al The Best de la FIFA es para... ¡¡¡Luka Modric!!!

¡Atentos! Ahora se viene el momento más esperando de la noche.Se conocerá al mejor jugador de la temporada.

Marta: "Me quedé sin palabras en este momento tan especial. He estado en esta posición muchas veces pero todas lo he vivido como un sueño".

¡La brasileña Marta se lleva el primer The Best de su carrera!

Llegamos al trmo final y Roberto Carlos desvelará la ganadora al The Best a la mejor jugadora.

El FIFA FIFPro World11 lo conforman (4-3-3): De Gea (United); Dani Alves (PSG), Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Modric (Real Madrid), Kanté (Chelsea), Hazard (Chelsea), Messi (Barça), Mbappé (PSG) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

Michael Ballack y Ronaldinho anunciarán los futbolistas que conforman el mejor once de la FIFA.

El premio al juego limpio es... ¡Lennart Thy, jugador del VVV-Venlo! El delantero solicitó su ausencia en el duelo ante el PSV para donar sangre para salvar a un paciente ingresado por leucemia.

El Premio a la Afición de la FIFA es para... ¡los aficionados de Perú! Tuvieron que esperar 36 años para retornar a un Mundial.

Mbappé, el mejor jugador joven del Mundial: "La felicitación de Pelé es un orgullo y un placer que me motiva a seguir trabajando".

Y el premio es para... ¡Reynald Pedros! Repite galardón el técnico del Olympique de Lyon femenino.

Se entregará el The Best a mejor entrenador/a de fútbol femenino: Reynald Pedros, Asako Takakura o Sarina Weigman.

Coutois: "Gracias a todos los que me habéis votado".

El belga fue el arquero menos goleado en el Mundial de Rusia y según la FIFA, es el mejor del año.

Y el ganador es... ¡Thibaut Courtois!

A continuación se premiará al mejor portero de la campaña: Courtois, Lloris o Schmeichel.

Deschamps: "Quiero felicitar a Zidane y Dalic quienes se han merecido este premio. Quiero dar las gracias a mi presidente por darme confianza para trabajar con serenidad. El papel de seleccionador es importante, pero todos sabemos que no somos nada sin los jugadores, por eso quiero agradecerles la ayuda para hacerme ganar este premio".

¡El francés Didier Deschamps se lleva el galardón del mejor técnico de la temporada!

Ahora conoceremos al mejor director técnico de la temporada: Zidane, Dalic o Deschamps.

Salah: "Estoy muy contento y quiero dar las gracias a todos los que han votado por mi. Espero ganar algún otro premio esta noche".

¡Mohamed Salah gana el premio al gol Puskás 2018!

Zidane: "Hay pocos jugadores capaces de hacer eso. El gesto de Bale y hacerlo en una final da un plus, pero el de Cristiano también es precioso".

Courtois: ''Siempre intento pararlos todos. El gol de Bale es el que me parece mejor, lo intenta todo para marcar. A lo mejor el año que viene hay un premio a la mejor parada''.

Ahora vemos los goles nominados al Puskás 2018. Las chilenas de Bale y Cristiano, el gol de Messi en el Mundial y un tanto de Salah en la Champions, también son algunos candidatos.

En estos momentos la FIFA repasa los mejores momentos del Mundial de Rusia 2018.

Idris Elba, presentador de la gala entra al escenario con el premio al The Best en su mano.

12:30 pm - ¡Arranca la gala del premio The Best de la FIFA!

12:25 pm - Estamos solo a cinco minutos para dar inicio a la gala del The Best de la FIFA.

¡Llegó la fiesta! Ronaldinho asistió a los premios The Best de la FIFA y así luce.

El joven delantero del PSG, Kylian Mbappé, también se encuentra en Londres.

Mohamed Salah es uno de los nominados a conquistar el The Best.

Sergio Ramos junto a su espectacular eposa, Pilar Rubio.

El campeón del mundo, N'Golo Kanté, firmando camisetas previo a la gala.

Drogba confesó que se siente ''increíble'' de volver a estar en Inglaterra.

Los entrenadores hondureños Jorge Jiménez y Carlos Tabóra se encuentran en Londres.

11:45 am - Estamos solo a 15 minutos para que inicie la gala donde conoceremos al mejor futbolista de la temporada.

Eden Hazard: ''Salah es un buen amigo, pero voté por Modric por su gran temporada, espero que gane''.

El segundo capitán del Real Madrid, Marcelo, llegó bien acompañado de su familia.

Courtois, portero del Real Madrid, es uno de los nominados al mejor portero del año.

Repasamos los goles nominados al Puskás 2018.

Dani Alves junto a su bella pareja, Joana Sanz.

El astro brasileño Ronaldinho sí estará presente en la gala.

Al igual que el portugués, Messi tampoco estará presente ya que comunicó al Barcelona que tiene ''motivos personales''.

11: 00 am - Cabe señalar que la prensa italiana aseguró que Cristiano no viajará para este evento.