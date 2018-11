¡Golpe al Barça! Manchester City fichará a De Jong por una millonada

El Manchester City fichará al mediocampista holandés Frenkie De Jong y dejará con las manos vacías al Barcelona, confirmó este domingo el portal ingles Mirror.

Repasá la tabla de posiciones de la Premier League

Según esta fuente, el City de Pep Guardiola tiene casi cerrada la operación con el Ajax por 67 millones de euros, pero el jugador llegará hasta en junio del 2019.

Cabe recordar que De Jong es uno de los futbolistas que más ha tratado el equipo azulgrana desde el 2017 pero sin éxito. El Tottenham también se interesó en el futbolista, quien finalmente tendría su futuro definido con los 'citizens'.

El holandés llegaría al club por órdenes de Guardiola, quien lo mira como el reemplazo ideal de Fernandinho; el brasileño cumplirá 34 años en mayo.

Asimismo el representante del holandés, Ali Dursun, no desmintió el interés del City. ''No puedo confirmar ni negar esto. Deberías preguntarle a Marc Overmars. Les envío a todos los clubes que me contacten a él'', dijo.

De Jong ya fue tomado en cuenta por la selección absoluta y esta temporada ha disputado 19 partidos y marcado dos tantos.