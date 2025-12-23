Mientras Cristiano Ronaldo disputará la Champions League 2, Benzema salva a su equipo en la élite del fútbol asiático

<b>Cristiano Ronaldo </b>y <b>Al-Nassr </b>no están disputando la <b>AFC Champions League Elite </b>en diciembre de 2025 porque el club saudí no logró clasificarse al torneo principal asiático a través de la liga local. En la temporada 2024-25 de la Saudi Pro League, Al-Nassr terminó fuera de los puestos que otorgan acceso directo a la máxima competición continental, lo que dejó al equipo sin presencia en la Champions Asiática más importante.Como consecuencia, el conjunto saudí participa en la <b>AFC Champions League 2</b>, un certamen continental de menor jerarquía. En este torneo, la presencia de <b>Cristiano Ronaldo </b>ha sido intermitente, principalmente por decisiones técnicas y de rotación, enfocadas en el manejo físico del jugador y la planificación del calendario competitivo.