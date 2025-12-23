Internacionales

Mientras Cristiano Ronaldo disputará la Champions League 2, Benzema salva a su equipo en la élite del fútbol asiático

El francés salvó a su equipo en la Champions League Asiática y CR7 se prepara para jugar el segundo torneo más importante del continente.

    Benzema salvó a su equipo en la Champions League Asiática, el torneo más importante del continente.
El francés Karim Benzema le dio este martes al Al Ittihad su tercera victoria en la Champions League Asiática, en seis jornadas disputadas, con el único tanto del partido ante el Nasaf Qarshi uzbeko.

Esta victoria llega casi un mes después del último partido disputado por los chicos del portugués Sergio Conceição (4-1 contra Al Shabab en liga), y deja al Al Ittihad en el sexto puesto del cuadro oeste de la competición con 9 puntos.

Una fase regular que lidera el Al-Hilal dirigido por el italiano Simone Inzaghi y en el que el Al Ahli del argelino Riyad Mahrez es tercero.

Aunque los de Conceição tuvieron el control del esférico durante todo el partido, las ocasiones se repartieron en ambas áreas, pero Benzema deshizo la igualdad en el minuto 57 con el definitivo gol.

El próximo reto del Al Ittihad será el 29 de diciembre de nuevo contra Al Shabab, pero en la Copa del Rey.

¿POR QUÉ CR7 NO JUEGA LA CHAMPIONS ASÍATICA?

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr no están disputando la AFC Champions League Elite en diciembre de 2025 porque el club saudí no logró clasificarse al torneo principal asiático a través de la liga local. En la temporada 2024-25 de la Saudi Pro League, Al-Nassr terminó fuera de los puestos que otorgan acceso directo a la máxima competición continental, lo que dejó al equipo sin presencia en la Champions Asiática más importante.

Como consecuencia, el conjunto saudí participa en la AFC Champions League 2, un certamen continental de menor jerarquía. En este torneo, la presencia de Cristiano Ronaldo ha sido intermitente, principalmente por decisiones técnicas y de rotación, enfocadas en el manejo físico del jugador y la planificación del calendario competitivo.

