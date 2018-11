Real Madrid: Comunicado oficial de Sergio Ramos sobre su dopaje

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se ha pronunciado tras el juego ante el Eibar, donde su equipo fue goleado, sobre el caso de dopaje donde fue involucrado por Football Leaks.

El defensa de los blancos ha lanzado un comunicado oficial sobre el caso y puso las cosas claras.

"Me manifiesto rotundamente contra el dopaje. Nunca he participado ni participaré ni he consentido ni consentiré nada en relación con el dopaje", dice una parte del escrito que compartió en sus redes sociales.

Ramos explicó los dos casos donde aseguran que incumplió la normativa antidopaje.

"En mi larga carrera deportiva me he sometido y he pasado satisfactoriamente infinidad de controles antidopajes. Ni en este caso, como han manifestado ya la UEFA, la AMA y el Real Madrid, ni nunca he incumplido la normativa antidopaje", subraya.

Asimismo, Sergio Ramos dejó claro que su equipo legal estudiará tomar medidas por su "derecho de honor".

COMUNICADO COMPLETO: