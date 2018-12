Se definieron las llaves de Liga de Campeones Concacaf 2019

En sorteo en Miami se definieron las llaves de los octavos de la Liga de Campeones Concacaf 2019. Marathón cerrará en México.

Los verdolagas se enfrentarán al Santos Laguna de México. El partido de ida será en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Cierran en el Estadio Corona.

La segunda llave la integran Herediano-Atlanta United de la MLS. El Club Independiente de Panamá es rival del Toronto de Canadá.

Espinoza la tiene más complicada que Elis, Quioto y Boniek

El Sporting Kansas City donde milita el hondureño Roger Espinoza disputará su boleto ante Toluca de México. Cierran de visita en el Nemesio Díez.

El Houston Dynamo de Alberth Elis, Romell Quioto y Boniek García le hará los honores al Guastatoya de Guatemala. La vuelta será en el BBVA Compass Stadium.

Las otras llaves son: Tigres (México) vs Saprissa (Costa Rica), Atlanta (MLS) vs Herediano (Costa Rica), Monterrey (México) vs Alianza (El Salvador) y New York Red Bulls/Portland Timbers contra Atlético Pantoja de República Dominicana.

Los partidos se disputarán del 20 al 27 de febrero de 2019. Las fechas oficiales se conocerán el 10 de diciembre.