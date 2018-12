Riquelme: "No es igual jugar final de la Libertadores que jugar por no descender"

El triunfo de River Plate ante Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores sigue generando comentarios y ahora el turno fue para uno ídolo del Xeneize, nos referimos a Juan Román Riquelme.

El ex "10" de Boca fue preguntado sobre el duelo disputado en el Bernabéu y sobre la mancha eterna que tendrá el equipo tras caer en una final contra el eterno rival.

Riquelme no se mordió la lengua y dejó las cosas claras en Fox Sports Radio: "Hay diferencias entre jugar un mano a mano por ganar una Copa Libertadores o un mano a mano por no descender. Hay mucha diferencia. No es igual jugar una final de Copa Libertadores para saber si soy el mejor o si juegas un partido contra Belgrano, como le pasó a ellos, para descender o no. Boca nunca llegó a esa situación (de descender) y espero que nunca nos toque".

Juan Román ha intentado salvar el honor de Boca desde Argentina, tras el 3-1 en la final disputada en Madrid, España.

"Yo soy hincha de Boca Juniors y soy un afortunado. He visto a mi equipo en 7 finales, lo vi campeonar en el Mundial de Clubes o Intercontinental, como antes se llamaba, ante rivales como Real Madrid y Milán. Tampoco nos ganó Guardiola, no nos ca... a baile", subrayó.

"El partido (ante River Plate) estaba para los penales. La expulsión de Wilmar Barrios fue importante. Boca Juniors te inventa un gol en cualquier momento", agregó.