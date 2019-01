Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo: "Es una tontería, irse a la Juventus no es un desafío"

Cristiano Ronaldo y unas declaraciones para la Gazzetta dello Sport siguen generando comentarios y ahora fue el turno de Zlatan Ibrahimovic.

CR7 se fue a Italia para unirse a la Juventus en la presente temporada y ahí lanzó el reto a Lionel Messi para que dejara al FC Barcelona.

Ver también: Neymar confirma nuevo romance con una espectacular skater brasileña

"Me gustaría que viniera a Italia un día. Espero que acepte el reto como yo, pero si es feliz ahí entonces lo respeto".

"“He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal y para mi equipo nacional mientras él todavía está en España", añadió CR7.

Además de esto, el portugués opinó que "quizás me necesite más. Para mí, la vida es un reto, me gusta y me gusta hacer a la gente feliz. Es un jugador fantástico y un buen chico pero no echo en falta nada aquí. Esta es mi nueva vida y soy feliz".

Preguntado sobre el tema, Zlatan Ibrahimovic, en declaraciones que recoge Voetbal Nieuws, asegura lo siguiente: "Cristiano está hablando de nuevos desafíos, le llama desafío a mudarse a un club donde ya es normal ganar la Serie A. ¿Por qué no eligió un club de Segunda división hace unos años?, intentar hacerlo campeón de segunda y llevarlos al nivel más alto. Eso es un desafío. Es una tontería, irse a la Juventus no es un desafío en absoluto", criticó duramente el jugador sueco, que se encuentra en la MLS.