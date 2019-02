Padre de Emiliano Sala: "No lo puedo creer, esto es un mal sueño"

Horacio Sala, el padre de Emiliano, tildó de "mal sueño" la noticia en declaraciones a la televisión argentina Crónica TV.

"No lo puedo creer, esto es un sueño, un mal sueño", afirmó el padre del futbolista, que se encuentra en Argentina, tras enterarse de la noticia, al parecer por la llamada de la televisión.



El padre de Sala aseguró no haber tenido comunicación directa con el resto de familiares desplazados a Nantes, en el oeste de Francia.



"Me comunico todos los días con ellos pero como no tengo WhatsApp, cuesta llamarlos o que me llamen. Me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión", comentó en voz baja Sala en la breve entrevista televisiva.