Zidane sobre su autoridad para fichar en el Real Madrid: "Yo no mando ni en mi casa"

Zinedine Zidane habló con los medios de comunicación este sábado previo al juego contra el Rayo Vallecano por la jornada 35 La Liga en el estadio de Vallecas.

Te puede interesar: Paul Pogba pide a su agente negociar con el Real Madrid, según The Times



El entrenador francés comentó acerca de varios temas incluidos el de los fichajes donde su respuesta causó mucha gracia a ciertos periodistas en la sala de prensa.



Momento que vive el Real Madrid tras el dudoso empate ante el Getafe: "Necesitamos ser intensos. Hay que jugar así para conseguir puntos. Hay que hacerlo igual mañana ante el Rayo si queremos sumar".



La sensible baja de Benzema para el jugo contra Rayo: "Están todos preparados. No va a estar Karim y meteremos un equipo para hacer daño al contrario. No voy a decir quién y cómo vamos a jugar".



Autoridad para fichar en el próximo mercado de fichajes: "No tengo poder de nada. Lo importante es hacer las cosas juntos. Hay gente que manda y un entrenador, que soy yo, y queremos hacer cosas juntos. Yo no mando ni en mi casa. Las cosas se hacen juntos y eso es lo que va a pasar".



¿Neymar y Hazard juntos?: "En el Madrid se cumplen muchos sueños. Muchos jugadores quieren jugar aquí algún día. Es normal. Veremos qué pasa".



La tarea pendiente, ganar fuera de casa: "Tiempo atrás era al revés, también conmigo. Ahora parece que es al contrario y mañana lo podemos cambiar. Nos gustaría a todos ganar un partido fuera".



Situación de Vinicius: No vuelve ya. Tiene que entrenar tras dos meses parado, que es mucho tiempo. Necesita otra semana de trabajo. Mañana no va a estar. Está mejor, pero le falta ritmo. Veremos ante el Villarreal".



Real Madrid visitará al Rayo el domingo a las 12:45 P.M hora de Honduras sin su gran goleador Karim Benzema.