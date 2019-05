Marcelo se rinde a Zidane: "Haría cualquier cosa por él"

Marcelo, uno de los grandes jugadores que tenían en duda su continuidad en el Real Madrid hasta la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo blanco hace unos meses. En una entrevista el brasileño dio a conocer su alegría tras el retorno del francés:

"Estoy muy contento con su vuelta sí. Pero no sólo por mí sino que en el Madrid, los funcionarios", comenzó diciendo.



Y agregó: Todos adoraban a Zizou. Ya lo dije millones de veces que por él haría cualquier cosa. Me quedé muy feliz con su llegada. No sólo yo, todo el madridismo".





Además Marcelo menciona que Zizou tiene una ventaja sobre los demás entrenadores: : "El que haya sido jugador facilita y mucho. Sabe lo que pasa en la cabeza de cada uno. Si alguien está mal o bien sabe cómo hablar con él. Eso facilita todo a cualquier persona".



La vuelta de Zidane le devolvió al brasileño volver al primer equipo ya que con Santiago Solari estaba olvidado y meditaba marcharse a la Juventus de su amigo Cristiano Ronaldo.