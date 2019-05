Inter de Milán está cerca de fichar a Ivan Rakitic, según Mundo Deportivo

Cada día que pasa parece que el futuro de Ivan Rakitic está lejos del Barcelona. Según informa este viernes Mundo Deportivo, el croata está a nada de convertirse en jugador del Inter de Milán.

Te puede interesar: De Jong, De Ligt y Griezmann: Los tres fichajes que quiere el Barcelona para revolucionar la plantilla



La información que revela el rotativo catalán indica que los culés quieren remodelar su plantilla para la siguiente temporada por lo que hay varios jugadores en la puerta de salida.



El Inter quiere reforzarse también y ve en Rakitic uno de los posible referentes para hacerlo. El balcánico le costaría al equipo italiano alrededor de 50 millones de euros.





El croata no se fue del Barcelona en mercados anteriores ya que se le ofreció una mejora de contrato. Sin embargo, ese aumento no ha llegado por lo que el jugador estaría pensando en su futuro.



La llega de Frenkie de Jong al equipo culé puede ser otro de los factores por lo cuales Rakitic no continué dentro de la institución azulgrana la próxima temporada.