Pep Guardiola: "No sé cuántas veces lo tengo que decir, no voy a ir a la Juventus"

En la rueda de prensa previa a la final de la FA Cup entre el Manchester City y el Watford, Pep Guardiola se mostró rotundo sobre su futuro.



El técnico 'celeste', al que se le ha vinculado en Italia con el banquillo de la Juventus de Cristiano Ronaldo después del anuncio de la marcha de Max Allegri, descartó irse a Turín.

"No sé cuántas veces lo tengo que decir. No voy a ir a Turín, a Italia. Estoy satisfecho trabajando con este club, con la gente que hay aquí. Es como me siento hoy, aunque el fútbol cambia mucho. La temporada que viene no será tan buena, pero seré entrenador del Manchester City", apuntó un Guardiola.

Pep Guardiola celebró el título de la Premier League con el Manchester City.





El estratega de ganar la FA Cup con el Manchester City llegaría a su cuatro títulos este curso algo muy destacado para el club inglés.



"Espero que podamos celebrar la Premier, la Carabao Cup, la Community y la FA Cup con nuestra afición el lunes. Aunque el Watford es un gran equipo", recalcó.