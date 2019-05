Manchester City desmiente partida de Pep Guardiola a la Juventus: "Es ridículo"

El Manchester City de Inglaterra, a través de Alberto Galassi, abogado y miembro de la junta directiva, desmintió la partida del técnico español Pep Guardola al Juventus de Italia, y afirmó que es un "asunto totalmente infundado".

"Como miembro de la junta administrativa del City, hoy me sorprendió mucho leer una sandez enorme, que nuestro entrenador Guardiola se marcha a la Juve. Este rumor es infundado", dijo Galassi en entrevista a Sky.

La agencia AGI Sports dio por hecho la llegada de Guardiola al cuadro italiano. Incluso adelantó que firmará el 4 de junio por cuatro temporadas a cambio de 24 millones de euros por temporada.

"Guardiola ha reiterado que quiere quedarse. Tiene un contrato de dos años con nosotros y un club estructurado como la Juve, lo primero que habría hecho es advertirnos", sentenció.

"Es increíble que los medios de comunicación hagan este tipo de rumores. Esto es ridículo. Guardiola quiere quedarse. Es un gran profesional y no puede creer que no se escuchen sus palabras. No quiere irse", agregó.

Galassi también dijo que habló con el vicepresidente de la Juventus, Pavel Nedved.

"Lo conozco desde hace mucho tiempo. Nos reímos de estos rumores y nos dimos cuenta de que todo este asunto se había vuelto ridículo", cerró.