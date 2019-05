Marquinhos sobre Mbappé: ''No sé lo que quiere, el PSG está por encima de todos''

El defensor brasileño Marquinhos, voz autorizada en el PSG, se refirió al polémico mensaje de Mbappé tras disputar ayer el último encuentro de la liga francesa.

Comunicado oficial del PSG sobre el futuro del técnico Thomas Tuchel

Marquinhos, segundo capitán del cuadro parisino, asegura que no entiende lo que realmente quiere Mbappé y aseguró que el PSG está por encima de cualquier jugador.

''No he entendido bien lo que Mbappé ha querido decir. Supongo que ha hablado con la directiva del club y con el entrenador, pero no ha hablado con la plantilla. Ha sido una temporada difícil, tendrás que preguntarle qué es lo que quiere decir de verdad y cuál es el sentido de la frase'', explicó el central.

''Es uno de nuestros jugadores más importantes; es muy joven, pero muy fuerte de cabeza y responsable de lo que dice y hace en el campo. Pero el club está antes que todo, el PSG es más importante que todos los jugadores que se ponen esta camiseta. Los jugadores pueden irse, pero el club estará siempre allí'', agregó Marquinhos.

Las palabras de Mbappé causaron sorpresa en Francia cuando insinuó que podría marcharse del club. ''Quizá sea el momento de tener más responsabilidades, quizás sea en el PSG con gran placer o quizás en otro lugar con un nuevo proyecto'', confesó el francés el pasado domingo mientras era galardonado como el mejor jugador de la Ligue 1.