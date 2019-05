Oficial: Hirving Lozano se pierde la Copa Oro por molestias en la rodilla derecha  

La selección mexicana a través de un comunicado dio a conocer que el jugador Hirving 'Chucky' Lozano se perderá la Copa Oro que se disputará en el mes de junio en Estados Unidos.



Ver también: Copa América: Convocatoria de Chile con sorpresas y grandes ausencias



El 'Tri' no para de recibir malas noticias y en esta ocasión se suma la baja del 'Chucky' debido a un golpe que viene arrastrando en la rodilla.



El volante se integró este lunes a la concentración que tiene el conjunto mexicano en el Centro de Alto Rendimiento y ahí fue evaluado a fondo de la ruptura de ligamento colateral que sufre en la rodilla derecha.



Ahí, el cuerpo médico del 'Tri' cree que no es conveniente arriesgar al jugador del PSV Eindhoven y que es mejor darle más tiempo para recuperarse por completo.







'Chucky' se suma a las bajas de Miguel Layún, quien no estará en la Copa Oro debido a que el jugador será sometido en los próximos días a un procedimiento quirúrgico por una infección renal.