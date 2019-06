Presidente del PSG, tajante: ''Nadie obligó a Neymar a firmar aquí''

La revista France Football continúa ofreciendo avances de la entrevista al presidente del PSG que saldrá este martes hablando del futuro del club.

El PSG está dispuesto a que Neymar se marche del equipo

En dicho dialogo, Nasser Al-Khelaïfi asegura que las ''puertas están abiertas'' para aquellos jugadores que ''no están contentos del PSG''.

Sin embargo, al mandatario parisino le consultan por la situación de Neymar, quien se estaría planteando salir del equipo en este mercado de fichajes.

''Nadie obligó a Neymar a firmar aquí'', es una de las respuestas que soltó Al-Khelaïfi en la entrevista concedida al portal francés.

''Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más... no están para complacerse. Si no están de acuerdo las puertas están abiertas ¡Ciao! Ya no quiero más comportamientos de estrellas'', agregó el presidente parisino.

Sobre el futuro de Mbappé, uno de los deseos del Real Madrid, Al-Khelaïfi aseguró que el delantero no se moverá ''ya que se encuentra comprometido en un 200% con el club''.

