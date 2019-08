Exmédico de la Selección Colombia ataca a James: "Ese muchacho está desenfocado"

El exmédico de la Selección Colombia, Héctor Fabio Cruz, no perdonó al colombiano del Real Madrid James Rodríguez, por su cuido personal.

Cruz reveló que el problema del volante colombiano es debido a que no lleva a cabo un buen plan de recuperación, y en vez de seguir los consejos por parte del persona médico, ya sea del club o de la Tricolor, se dedica a hacer otras cosas.



"Ese muchacho está desenfocado, en vez de estar trabajando para la temporada que venía se fue a arreglarse las cejas y a organizarse el pelo cuando tenía que estar trabajando. Los equipos grandes como el Real Madrid asumen que son profesionales, que se prepararán, pero este muchacho está mal de la cabeza", comenzó contando Cruz en diálogo con Futbolred.





Asimismo, añadió: "Un jugador que pasa meses fuera de los campos, de fiesta en fiesta, ¿cómo llega? En el primer ciclo se va a quedar, pero si él se prepara como corresponde no va a sufrir nada de esto. Yo ya lo había pronosticado, que a la primera exigencia se iba a complicar porque no trabaja".



El experto en la medicina puso de ejemplo el profesionalismo de Cristiano Ronaldo, jugador que también ha pasado por varias lesiones, pero a pesar de todo sí le dedica tiempo a su recuperación.



"Cristiano tomó una semana de vacaciones, se fue en su yate con su familia a las Islas Griegas y a la semana siguiente tenía 15 personas trabajándolo para la temporada que venía. Es el tipo más profesional que conozco... James salió del Mundial lesionado y se vino a la playa, contrató avión privado, relajado y eso no puede ser. Pasó la Copa América y se vino a Medellín, a no trabajar y ¿cuánto tiempo estuvo parado?", concluyó diciendo.