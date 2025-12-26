El irresponsable motivo por el que 14 futbolistas fueron detenidos y esto pasa con sus cuentas bancarias

La Fiscalía turca informó este viernes de la detención de 26 de las 29 personas para las que se dictaron órdenes de detención, en una nueva fase de investigación por presunta manipulación de partidos debido a apuestas, una operación que incluye a 14 futbolistas y en la que también figura el exvicepresidente del <b>Galatasaray Erden Timur.</b>En un comunicado difundido en la mañana de este viernes, la Fiscalía señaló que el análisis de documentación incautada y de material digital obtenido en las dos operaciones anteriores permitió identificar a siete sospechosos que habrían realizado apuestas para "influir en el resultado" de encuentros.