Las confesiones de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala de los premios UEFA

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron parte en el sorteo de la Champions League y tuvieron una ronda de preguntas al final de la gala previo a la entrega del premio al mejor jugador UEFA donde confesaron extrañarse mutuamente en el ámbito futbolístico.

Fue la primera vez que pudieron conversar frente a las cámaras en la misma ocasión y CR7 confesó que es agradable tener una batalla con la 'Pulga' ya que ambos se meten presión con sus actuaciones.

Cristiano no descarta en el futuro tener una cena amistosa con Messi al que considera una ganador y con quien tiene una relación de respeto mutuo.

Ronda de preguntas entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi:

Presentadora: ¿Han hablado, se extrañan?



Messi: "Sí, en su momento ya lo dije era una rivalidad linda porque sobretodo estaba en el Real Madrid y ahora está en un gran equipo (Juventus) y lo vemos desde España"



Cristiano: "Realmente estaba curioso porque hemos compartido este escenario 15 veces, no sé si ha pasado en el fútbol que las mismas dos personas compartan este tipo de lugares, no es fácil y por supuesto tenemos una buena relación, no se ha dado una cena juntos todavía pero el futuro está abierto. Por supuesto extraño jugar en España, tener esa batalla que ha sido fantástica, él me presionó y yo también y es lindo ser parte de la historia junto a Messi".



Presentadora: ¿Van a terminar sus carreras al mismo tiempo?



Cristiano: "Él es más joven que yo, pero me veo bien a mi edad, espero estar aquí el año que viene y los próximos, para la gente que no le gusto me verán aquí"



Messi: "jajajaj (Risas)"

Previo a la gala, ambos futbolistas se saludaron y tuvieron una charla privada entre ellos, demostrando que hay una buena relación.