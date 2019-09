Barcelona no piensa retener a Lionel Messi: "Se ganó la libertad de decidir su futuro"

En el FC Barcelona están claros que Lionel Messi es lo más grande que ha pasado por la institución blaugrana, por eso lo 'consienten'. Tanto así que no quieren ponerle trabas si el argentino decide marcharse en 2020.

¿Cómo es esto? Sencillo: el contrato de Messi finaliza en 2021 y de querer, podría irse en 2020 sin necesidad de dejar dinero en las arcas del club. Una cosa de locos, pero cierta.

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, explicó en entrevista con el Diario El País, por qué tomaron la determinación de no buscar la renovación de contrato con Messi, como ha ocurrido otros años.



“Firmó hasta 2021 y se acordó que, al acabar la penúltima temporada, tenía la potestad de irse libre. Se ha ganado la libertad de decidir su futuro, pero es muy culé y estoy tranquilo", dijo el dirigente con la seguridad de que el crack rosarino acabará sus días vestido de azulgrana.





Bartomeu recordó que lo que hacen con Messi es lo mismo que hicieron con otros ídolos del club: la idea es que se queden por una cuestión de identificación y no que sea sólo una cuestión de dinero.



"Xavi, Iniesta y Puyol tenían la misma cláusula. A Messi, el mejor jugador de todos los tiempos y un culé de toda la vida, no le podíamos hacer una cláusula diferente. Pero repito: no dudo de que se quedará muchos años”, señaló el presidente.

Asimismo, este periódico europeo afirmó que Messi mantiene viva la posibilidad de pasar por la MLS antes de que su carrera finalice, pues es una experiencia que le gustaría probar, pero también mencionan que el jugador querría de igual forma ponerse la camiseta del Newell's Old Boys, club en el que jugó cuando era niño en Rosario.

Lionel Messi analizará la opción de ir a la MLS pero siempre piensa en el Newell's.

Piqué alzó la voz al enterarse...

La información, que hasta ahora no había trascendido, no sorprendió a los pesos pesados del vestuario. Piqué, por ejemplo, habló.

“Sabía que existía esa posibilidad, pero sabemos el compromiso que tiene Leo con el Barcelona y no me preocupa nada”.