Cristiano Ronaldo vuelve con doblete en la goleada de Al Nassr: ¡está muy cerca de llegar a los 1.000!

Con este resultado, el <b>Al Nassr </b>se mantiene como líder del certamen tras registrar 70 puntos, seguido por <b>Al Hilal </b>de <b>Karim Benzema</b> que tiene 64 unidades a faltar de completar su compromiso.Cabe mencionar que con su doblete de esta noche, <b>Cristiano Ronaldo</b> llegó a los <b>967 tantos</b> en su carrera profesional y solo está a 33 festejos para alcanzar la marca de los 1,000 goles, el objetivo que se ha marcado antes de colgar los botines.El argentino <b>Leo Messi</b>, por su parte, cuenta con 901 goles oficiales en su trayectoria y se encuentra a 66 de igualar a <b>Cristiano </b>y a 99 de llegar a los 1,000.