Cristiano Ronaldo vuelve con doblete en la goleada de Al Nassr: ¡está muy cerca de llegar a los 1.000!

De hecho, el astro portugués firmó un doblete en el complemento para llegar a los 23 tantos luego de 23 apariciones en el campeonato local, siendo uno de los máximos anotadores del mismo.

Tras superar sus molestias físicas que lo mantuvieron un mes fuera de los terrenos de juego, Cristiano Ronaldo volvió este Viernes Santo a la actividad en la victoria de Al Nassr sobre Al Najma (5-2), en el duelo correspondiente a la fecha 27 de la liga de Arabia Saudita.

Al Najma, ex equipo de los hondureños Deiby Flores y Romell Quioto, que marcha en el último lugar de la clasificación, se había puesto en ventaja al minuto 44 y estaba dando la sorpresa en campo ajeno.

Sin embargo, en una rafaga el Al Nassr logró darle vuelta al resultado con dos goles en el descuento del primer tiempo; primero con Al Hamdan (45+8') y luego Sadio Mané (45+9').

Apenas estaba empezando la segunda mitad cuando la visita empató el tablero con el tanto de Felippe Cardoso al 47', pero solo diez minutos más tarde Cristiano volvía a poner arriba a su equipo desde los 12 pasos.

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La fiesta para Ronaldo no acabaría ahí, porque en el 74' firmó su doblete tras recibir un centro desde la derecha, controlar y luego disparar. El tanto fue revisado por el VAR y subió al marcador.

Cuando ya estaba por finalizar el encuentro, Mané también se apuntó un doblete en el 95' para sentenciar la contundente victoria local.