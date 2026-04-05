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Contundente: "Lamine Yamal en Italia jugaría en la Serie B para adquirir experiencias"

Jürgen Klinsmann, exseleccionador de Alemania, ahondó en la falta de oportunidades que tienen los jóvenes para triunfar en el fútbol italiano

  • Contundente: Lamine Yamal en Italia jugaría en la Serie B para adquirir experiencias

    Jürgen Klinsmann, exseleccionador de Alemania, ahondó en la falta de oportunidades que tienen los jóvenes para triunfar en el fútbol italiano

     Johan Raudales
2026-04-05

La crisis del fútbol italiano suma un nuevo capítulo oscuro. La Selección de Italia confirmó su ausencia en una Copa del Mundo por tercera edición consecutiva tras caer ante Selección de Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje, un golpe que profundiza el deterioro deportivo de la histórica ‘Azzurra’.

El impacto de la eliminación no tardó en trasladarse a los despachos. La derrota desencadenó una cadena de dimisiones que sacudió la estructura del fútbol italiano, comenzando por el presidente de la federación, Gabriele Gravina, seguido por una figura emblemática como Gianluigi Buffon y, posteriormente, el técnico Gennaro Gattuso, evidenciando la magnitud de la crisis institucional.

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La eliminación ha abierto un intenso debate tanto dentro como fuera de Italia. Mientras algunos analistas apuntan directamente al bajo nivel competitivo de la plantilla actual, otros consideran que el problema es mucho más profundo y responde a fallas estructurales en el desarrollo del talento.

Klinsmann habló de los problemas de Italia tras su tercer fracaso mundialista

Klinsmann habló de los problemas de Italia tras su tercer fracaso mundialista

 (Johan Raudales)

Uno de los que alzó la voz fue el exdelantero alemán Jürgen Klinsmann, quien no dudó en señalar la falta de renovación generacional y de confianza en las nuevas promesas como uno de los grandes males del sistema.

"Italia está pagando las consecuencias de la falta de líderes, de jugadores con buena técnica y de confianza en los jóvenes. En Italia, Lamine Yamal y Musiala probablemente jugarían en la Serie B para adquirir experiencia", dijo en 'Rai Italia'.

Para Klinsmann, el problema no se limita únicamente al talento disponible, sino que también tiene raíces culturales dentro del propio modelo futbolístico italiano. En su análisis, el enfoque táctico conservador continúa siendo un freno para la evolución del juego.

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Habló especialmente de la mentalidad en Italia: "La cultura táctica también supone un obstáculo. Muchos entrenadores, incluso hoy en día, trabajan con el objetivo de no perder en lugar de querer ganar a toda costa. Y estos son los resultados".

Las palabras del alemán reavivan un debate histórico sobre la identidad del fútbol italiano, tradicionalmente asociado al rigor defensivo, pero que en el contexto actual parece haber quedado rezagado frente a modelos más dinámicos y orientados al ataque.

Con esta nueva ausencia mundialista, la Selección de Italia enfrenta el desafío urgente de reinventarse, recuperar su competitividad internacional y, sobre todo, reconstruir una identidad que le permita volver a ser protagonista en la élite del fútbol mundial.

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