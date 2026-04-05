Contundente: "Lamine Yamal en Italia jugaría en la Serie B para adquirir experiencias"

La crisis del fútbol italiano suma un nuevo capítulo oscuro. La Selección de Italia confirmó su ausencia en una Copa del Mundo por tercera edición consecutiva tras caer ante Selección de Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje, un golpe que profundiza el deterioro deportivo de la histórica ‘Azzurra’. El impacto de la eliminación no tardó en trasladarse a los despachos. La derrota desencadenó una cadena de dimisiones que sacudió la estructura del fútbol italiano, comenzando por el presidente de la federación, Gabriele Gravina, seguido por una figura emblemática como Gianluigi Buffon y, posteriormente, el técnico Gennaro Gattuso, evidenciando la magnitud de la crisis institucional.

La eliminación ha abierto un intenso debate tanto dentro como fuera de Italia. Mientras algunos analistas apuntan directamente al bajo nivel competitivo de la plantilla actual, otros consideran que el problema es mucho más profundo y responde a fallas estructurales en el desarrollo del talento.

Uno de los que alzó la voz fue el exdelantero alemán Jürgen Klinsmann, quien no dudó en señalar la falta de renovación generacional y de confianza en las nuevas promesas como uno de los grandes males del sistema. "Italia está pagando las consecuencias de la falta de líderes, de jugadores con buena técnica y de confianza en los jóvenes. En Italia, Lamine Yamal y Musiala probablemente jugarían en la Serie B para adquirir experiencia", dijo en 'Rai Italia'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Para Klinsmann, el problema no se limita únicamente al talento disponible, sino que también tiene raíces culturales dentro del propio modelo futbolístico italiano. En su análisis, el enfoque táctico conservador continúa siendo un freno para la evolución del juego.