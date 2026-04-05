Contundente: "Lamine Yamal en Italia jugaría en la Serie B para adquirir experiencias"

La crisis del fútbol italiano suma un nuevo capítulo oscuro. La Selección de Italia confirmó su ausencia en una Copa del Mundo por tercera edición consecutiva tras caer ante Selección de Bosnia y Herzegovina en la final del repechaje, un golpe que profundiza el deterioro deportivo de la histórica ‘Azzurra’.El impacto de la eliminación no tardó en trasladarse a los despachos. La derrota desencadenó una cadena de dimisiones que sacudió la estructura del fútbol italiano, comenzando por el presidente de la federación, Gabriele Gravina, seguido por una figura emblemática como Gianluigi Buffon y, posteriormente, el técnico Gennaro Gattuso, evidenciando la magnitud de la crisis institucional.