Revelan el audio del VAR en la corrección de la roja a Gerard Martín ante Atlético de Madrid: "Dinámica normal..."

Tras acudir al monitor y observar la repetición, Busquets cambió su decisión inicial. “Vale, el jugador del Barcelona con control del esférico juega el balón y luego lo pisa, dinámica normal. Voy a cancelar la roja y voy a mostrarle la amarilla, ¿vale?”, comunicó el colegiado, recibiendo la confirmación desde el VAR: “eso es, de acuerdo”.Finalmente, la expulsión fue anulada y <b>Gerard Martín </b>permaneció en el campo con tarjeta amarilla, en una acción que terminó siendo la gran polémica del partido por la que los 'Colchoneros' se han quejado porque consideran que estaba bien la cartulina roja.