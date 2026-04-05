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Revelan el audio del VAR en la corrección de la roja a Gerard Martín ante Atlético de Madrid: "Dinámica normal..."

"Voy a mostrarle amarilla": esto fue lo que pasó en el VAR para cancelar la roja a Gerard Martín en la Liga Española.

2026-04-05

El duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid dejó una de las jugadas más comentadas del partido, y ahora se han revelado los audios del VAR que explican por qué se anuló la expulsión de Gerard Martín.

Apenas comenzaba el segundo tiempo cuando el Barça buscaba aprovechar su ventaja numérica, luego de la expulsión de Nico González en los minutos finales de la primera parte, que había dejado con diez hombres al equipo dirigido por Diego Simeone.

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Sin embargo, en el minuto 46 se produjo una acción que cambió momentáneamente el panorama. Gerard Martín despejó un balón, pero en la inercia de la jugada terminó impactando con los tacos a la altura del tobillo del argentino Thiago Almada. El árbitro del encuentro, Mateo Busquets, no dudó y le mostró la tarjeta roja directa.

La decisión generó controversia inmediata, pero desde la cabina del VAR, encabezada por Mario Melero López, se recomendó revisar la acción. En el audio revelado se escucha claramente la indicación: “Mateo te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado, por favor”.

El árbitro de VAR argumentó su postura al explicar la jugada: “En mi opinión es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético”.

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Tras acudir al monitor y observar la repetición, Busquets cambió su decisión inicial. “Vale, el jugador del Barcelona con control del esférico juega el balón y luego lo pisa, dinámica normal. Voy a cancelar la roja y voy a mostrarle la amarilla, ¿vale?”, comunicó el colegiado, recibiendo la confirmación desde el VAR: “eso es, de acuerdo”.

Finalmente, la expulsión fue anulada y Gerard Martín permaneció en el campo con tarjeta amarilla, en una acción que terminó siendo la gran polémica del partido por la que los 'Colchoneros' se han quejado porque consideran que estaba bien la cartulina roja.

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Redacción web
Redacción Diez

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