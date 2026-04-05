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La esposa de Fede Valverde 'explota' por la no expulsión de Gerard Martín... ¡y luego lo borra!

Mina Bonino reaccionó a la decisión del árbitro de anular la roja al defensor del Barcelona y mostrarle solo la amarilla.

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2026-04-05

La no expulsión de Gerard Martín en el Atlético-Barcelona sigue generando un gran revuelo. La polémica marcó el partido cuando el árbitro Busquets Ferrer le mostró la tarjeta roja al defensor azulgrana, pero Melero López le corrigió desde el VAR pese a la temeridad de la acción.

Cuando la vio en el monitor, Busquets Ferrer cambió de opinión y lo dejó en amarilla. La jugada no solo desató las protestas de los colchoneros, sino también de algunos madridistas como Mina Bonino, la esposa de Fede Valverde, que no entiende cómo Gerard Martín no fue expulsado.

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Cabe recordar que hace unas semanas, en el derbi en el Santiago Bernabéu, Valverde vio la roja por una acción mucho más leve. Pero el motivo de esa cartulina era el mismo, por impactar en el tobillo de Baena.

Sin embargo, la entrada no fue tan temeraria como la de Gerard Martín, que impactó directamente con los tacos en el tobillo de Almada tras despejar el balón en una acción dividida.

Tras ver la jugada, Mina Bonino explotó en redes sociales después de que Busquets Ferrer anulara la roja. "Tienes que cerrar el estadio si eso no es roja", publicó en su cuenta de Instagram. Una historia de la que luego se arrepintió y terminó borrando. Pero ya era tarde, su comentario se había hecho viral y había capturas por toda la red.

La reacción de Mina Bonino por la no expulsión de Gerard Martín y después eliminó la publicación.

La reacción de Mina Bonino por la no expulsión de Gerard Martín y después eliminó la publicación.

En el audio del VAR publicado por la RFEF, el colegiado explica que "el jugador del Barcelona juega la pelota de forma normal" y que "luego le pisa en una dinámica normal". "Vale, el jugador del Barcelona con control de balón, juega el balón y luego le pisa en una dinámica normal. Voy a cancelar la roja y le muestro amarilla", afirmó Busquets Ferrer.

Una acción que contradice lo dicho por el CTA hace unas semanas en Tiempo de Revisión sobre una jugada idéntica en el Betis-Rayo, que catalogaron como tarjeta roja.

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