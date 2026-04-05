La esposa de Fede Valverde 'explota' por la no expulsión de Gerard Martín... ¡y luego lo borra!

La no expulsión de Gerard Martín en el Atlético-Barcelona sigue generando un gran revuelo. La polémica marcó el partido cuando el árbitro Busquets Ferrer le mostró la tarjeta roja al defensor azulgrana, pero Melero López le corrigió desde el VAR pese a la temeridad de la acción. Cuando la vio en el monitor, Busquets Ferrer cambió de opinión y lo dejó en amarilla. La jugada no solo desató las protestas de los colchoneros, sino también de algunos madridistas como Mina Bonino, la esposa de Fede Valverde, que no entiende cómo Gerard Martín no fue expulsado.

Cabe recordar que hace unas semanas, en el derbi en el Santiago Bernabéu, Valverde vio la roja por una acción mucho más leve. Pero el motivo de esa cartulina era el mismo, por impactar en el tobillo de Baena. Sin embargo, la entrada no fue tan temeraria como la de Gerard Martín, que impactó directamente con los tacos en el tobillo de Almada tras despejar el balón en una acción dividida. Tras ver la jugada, Mina Bonino explotó en redes sociales después de que Busquets Ferrer anulara la roja. "Tienes que cerrar el estadio si eso no es roja", publicó en su cuenta de Instagram. Una historia de la que luego se arrepintió y terminó borrando. Pero ya era tarde, su comentario se había hecho viral y había capturas por toda la red. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE