La esposa de Fede Valverde 'explota' por la no expulsión de Gerard Martín... ¡y luego lo borra!

La no expulsión de<b> Gerard Martín</b> en el <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/en-vivo-barcelona-atletico-hoy-online-alineaciones-goles-resumen-tabla-posiciones-yamal-flick-simeone-BK29987897">Atlético-Barcelona</a> </b>sigue generando un gran revuelo. La polémica marcó el partido cuando el árbitro <b>Busquets Ferrer </b>le mostró la tarjeta roja al defensor azulgrana, pero <b>Melero López</b> le corrigió desde el VAR pese a la temeridad de la acción.Cuando la vio en el monitor, <b>Busquets Ferrer</b> cambió de opinión y lo dejó en amarilla. La jugada no solo desató las protestas de los colchoneros, sino también de algunos madridistas como <b>Mina Bonino</b>, la esposa de <b>Fede Valverde</b>, que no entiende cómo <b>Gerard Martín </b>no fue expulsado.