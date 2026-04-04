El VAR fue protagonista: con polémica arbitral, el Barcelona vence al Atlético y se aleja en el liderato de LaLiga de España

A un gol final de Robert Lewandowski, a un rebote en su hombro tras una parada de Juan Musso, ya por el minuto 88, los anteriores 43 con superioridad numérica, debió recurrir este sábado el Barcelona para superar al Atlético de Madrid y enfilar la Liga, aprovechada a última hora la derrota anterior del Real Madrid en Mallorca.Hasta entonces, ni contra diez toda la segunda parte, ni frente a una formación irreconocible del equipo de Diego Simeone desde el minuto 60 en adelante, no fue capaz de lograr un triunfo con pinta de sentencia liguera. Son siete puntos sobre el Real Madrid a falta de 24 por jugarse. Debe fallar tres veces en ocho jornadas. En 30, sólo falló en cinco.