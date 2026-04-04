Flick explica por qué Yamal se enojó tras ganar y opina sobre la roja que el VAR les perdonó: "No lo he visto por televisión, pero..."

El alemán Hansi Flick, entrenador del Barcelona, señaló, después del triunfo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano (1-2) y preguntado por el enfado de Lamine Yamal al final del partido, que "lo ha dado todo" y que su enfado fue por las circunstancias del partido."Lamine lo ha dado todo. He hablado con él en el vestuario. Ha intentado de todas las formas marcar un tanto. Seguramente su enfado ha sido porque ha intentado marcar el segundo tanto de todas las formas posibles y no lo ha conseguido. No ha tenido suerte para marcar goles, pero lo ha dado todo. Regateó y lo intentó, pero no marcó. En el vestuario estaba bien", dijo el entrenador del Barcelona.