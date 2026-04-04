Arbeloa señaló al responsable de la dura derrota del Real Madrid y admite: "Es lo que más me duele"

Real Madrid sufrió una dolorosa caída en Mallorca que su técnico Álvaro Arbeloa lamentó en la rueda de prensa, aunque se mostró convencido de que este golpe no afectará a sus jugadores de cara al duelo del martes contra el Bayern Múnich por la Champions. El entrenador español lamenta la falta de reacción en el segundo tiempo y reconoce que "esta derrota es mía", pero ahora es momento de cambiar el chip y pensar en el partido frente al conjunto bávaro.

"No hemos tenido la paciencia ni lo que hemos trabajado durante la semana. No poder girarles ni poder entrar por fuera. Hemos hecho una mejor primera parte que la segunda, sabiendo que necesitábamos más energía en la segunda y claridad de ideas", admitió Arbeloa. "Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido y del rival y del contexto. Para mí es fácil verlo, lo complicado es que los jugadores sepan ver que sin el 200% hoy no íbamos a poder ganar. Hemos sido superiores en la primera parte, pero en un desajuste nos hemos puesto por detrás. Aquí en cuanto te despistas... Cuando no tienes acierto y ellos lo tienen pasa esto. No hacer una segunda parte mejor de lo que hemos hecho es lo que más me duele", sostuvo. Y añade: "Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores. Toda mía y necesito que piensen ya en el partido del martes. Yo soy el que tomo las decisiones, el que hago los cambios y el que digo cómo tienen que jugar". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Necesito que den lo máximo en la Champions, en una competición que es importantísima. Cuando salgan del vestuario ya solo tienen que pensar en el Bayern", comentó. Sobre si el Atlético le pude hacer hoy favor derrotando al Barcelona, Aberloa dijo que "no es algo que me incumba. Me importa mi equipo y el partido del martes. En lo que no es mi equipo no pierdo el tiempo". También fue consultado por el nivel de Bellingham: "Es normal, lleva muchas semanas fuera, el día del Atlético jugó 20 minutos, hoy media hora y la idea es que siga cogiendo ritmo de competición. No queramos que Jude esté en su máximo nivel sin jugar partidos".