Arbeloa señaló al responsable de la dura derrota del Real Madrid y admite: "Es lo que más me duele"

"No hemos tenido la paciencia ni lo que hemos trabajado durante la semana. No poder girarles ni poder entrar por fuera. Hemos hecho una mejor primera parte que la segunda, sabiendo que necesitábamos más energía en la segunda y claridad de ideas", admitió <b>Arbeloa</b>. "Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido y del rival y del contexto. Para mí es fácil verlo, lo complicado es que los jugadores sepan ver que sin el 200% hoy no íbamos a poder ganar. Hemos sido superiores en la primera parte, pero en un desajuste nos hemos puesto por detrás. Aquí en cuanto te despistas... Cuando no tienes acierto y ellos lo tienen pasa esto. No hacer una segunda parte mejor de lo que hemos hecho es lo que más me duele", sostuvo. Y añade: "Esta derrota es mía y se lo he dicho a los jugadores. Toda mía y necesito que piensen ya en el partido del martes. Yo soy el que tomo las decisiones, el que hago los cambios y el que digo cómo tienen que jugar".