Real Madrid se estrelló contra el Mallorca en los últimos minutos y deja LaLiga en bandeja al Barça

Siguió moviendo el equipo <b>Arbeloa</b>, aunque el <b>Mallorca </b>se colocó bien en el campo rompiendo el rombo que alineó <b>Demichelis </b>de inicio y dando paso a un 4-4-2 con <b>Mateo Joseph</b> y <b>Virgili</b>, ambos suplentes, en los costados para dar apoyo a los laterales en tareas defensivas.<br />Parecía que el<b> Real Madrid</b> se quedaba sin tiempo, pero a tres minutos de cumplirse los 90' un saque de esquina centrado por <b>Trent </b>encontró libre de marca a <b>Militao</b>, que puso el empate con un gran remate de cabeza.Sin embargo, todavía quedaba la última palabra del 'Pirata'. <b>Muriqi</b>, que afrontó el partido tras el duro golpe de quedarse fuera del Mundial con <b>Kosovo</b>, aprovechó un regalo de <b>Mateo Joseph</b> para batir a <b>Lunin </b>y hacer explotar de alegría a Son Moix.<br />