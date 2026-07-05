Haaland ilusiona al Real Madrid con el guiño menos pensado tras borrar a Brasil del Mundial 2026

El nombre de Erling Haaland vuelve a sonar con fuerza en los pasillos del Real Madrid. Esta vez, el encargado de encender la ilusión de los hinchas blancos fue su propio padre, Alfie Haaland, quien dejó las puertas abiertas para un posible fichaje en el futuro, todo luego de que su hijo marcara un doblete ante Brasil en los cuartos de final del Mundial 2026. Aunque aclaró que el delantero noruego se encuentra muy contento en el Manchester City tras eliminar a Brasil del Mundial, reconoció que vestir la camiseta merengue es el sueño de casi cualquier profesional.

En una charla con la plataforma DAZN, Alfie Haaland no quiso hablar de contratos actuales ni de negociaciones secretas, pero fue muy directo al referirse al club español. "Está contento en el City, tiene un contrato largo... pero cualquier jugador quiere jugar en el Real Madrid", aseguró el padre del atacante. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Estas declaraciones recordaron rápidamente a las promesas electorales que se hicieron hace un tiempo en el club blanco, cuando algunos candidatos aseguraban tener amarrado el fichaje del goleador. Aunque en su momento el entorno de Haaland lo desmintió, ahora la postura parece ser mucho más flexible. Cuando le preguntaron sobre la oportunidad de ver a su hijo jugar en la liga española en los próximos años, Alfie prefirió mantener el misterio. "Quizás, quizás... Siempre hay oportunidades en el fútbol. En España hay equipos fantásticos, hay grandes clubes. Nunca se sabe", concluyó, dejando un hilo de esperanza para todo el madridismo.