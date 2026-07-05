Bota de Oro del Mundial 2026: Haaland marca doblete e iguala a Messi y Mbappé

A la carrera por la Bota de Oro del Mundial de 2026 se sumó este domingo Erling Haaland, que con un doblete que clasificó a Noruega a los cuartos de final y mandó a Brasil a casa, completó siete, los mismos de los líderes de la clasificación Kylian Mbappé y Lionel Messi.
El francés Mbappé alcanzó el sábado los 7 de Messi al anotar de penalti el gol que clasificó a Francia a la instancia de los dieciséis mejores con un triunfo por 0-1 sobre Paraguay.
Haaland, de 25 años, anotó de cabeza en el minuto 79 y, al filo del tiempo reglamentario, con un remate seco de zurda fuera del área que se filtró entre las piernas de Danilo.
El astro del Manchester City completó hoy su gol número 62 con los Vikingos Rojos luego de marcarle un doblete a la 'Canarinha' para despedirlos y alargar la sequía de títulos de los sudamericanos.
Cabe mencionar que Messi tiene un partido menos que Mbappé y Haaland, ya que el argentino juega hasta este martes 7 de abril ante Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y tendrá la oportunidad para despegarse en la cima de la tabla.