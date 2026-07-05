EN VIVO: Bellingham silencia el Azteca; Inglaterra está derrotando a México

05 de julio de 2026 a las 15:51
México está cayendo 0-2 ante Inglaterra en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Cabe mencionar que el equipo que clasifique a la siguiente ronda conocerá a su rival automáticamente y será nada más y nada menos que Noruega.
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Árbitro: El australiano Alireza Faghani.
Estadio: Azteca, denominado durante el torneo como Ciudad de México, situado 2.240 metros sobre el nivel del mar, en el sur de la capital mexicana.
Hora: 6.00 PM, de Honduras.
Transmite: Tigo Sports y FOX.