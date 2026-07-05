  1. Mundial 2026

EN VIVO: Bellingham silencia el Azteca; Inglaterra está derrotando a México

EN DIRECTO // Los Aztecas e ingleses se miden en los octavos de final y se anuncia un cambio de hora en los últimos minutos.

EN VIVO: Bellingham silencia el Azteca; Inglaterra está derrotando a México
VS

México e Inglaterra se ven las caras en los octavos de final del Mundial 2026.
05 de julio de 2026 a las 15:51

México está cayendo 0-2 ante Inglaterra en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México. Cabe mencionar que el equipo que clasifique a la siguiente ronda conocerá a su rival automáticamente y será nada más y nada menos que Noruega.

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Árbitro: El australiano Alireza Faghani.

Estadio: Azteca, denominado durante el torneo como Ciudad de México, situado 2.240 metros sobre el nivel del mar, en el sur de la capital mexicana.

Hora: 6.00 PM, de Honduras.

Transmite: Tigo Sports y FOX.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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