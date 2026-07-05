USA los echó del Mundial, se fueron contra FIFA y aniquilan a Donald Trump: "Terminen el torneo"

Balogun había sido expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 64 del partido ante Bosnia y Herzegovina, donde además anotó el primer gol del triunfo 2-0, tras una dura entrada sobre el defensor Tarik Mahrumović. Aunque se esperaba un castigo de al menos dos partidos (ya se perdió el duelo ante Turquía), la Comisión de Disciplina de la FIFA decidió congelar la pena por un año a modo de prueba. El castigo solo se aplicará si el delantero vuelve a ser expulsado por juego brusco en los próximos doce meses.

En una decisión histórica y rodeada de polémica, la FIFA anunció la suspensión de la sanción automática para el delantero estadounidense Folarin Balogun. Con esta medida excepcional, el jugador podrá estar presente mañana en el partido de octavos de final donde Estados Unidos enfrentará a Bélgica en Seattle.

La polémica escaló rápidamente a los niveles políticos más altos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su red social Truth Social para expresar su gratitud con el máximo organismo del fútbol, asegurando que se encargaron de "reparar una grave injusticia".

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La prensa internacional, especialmente la española, no tardó en reaccionar con dureza, ya que el ganador de la llave entre Estados Unidos y Bélgica se medirá en cuartos de final contra el vencedor del España-Portugal.

Diario Marca: "Escándalo mundial: la FIFA anula la tarjeta roja que recibió Balogun... ¡y Trump les da las gracias!".

Mundo Deportivo: "Escándalo: la FIFA deja jugar a Balogun en octavos tras la expulsión... ¡y Trump agradece!".

Diario AS: "Bottichino vuelve a convocar a Balogun... ¡y Trump da las gracias a la FIFA!".

Por su parte, el entorno del fútbol de Bosnia y Herzegovina —selección que ya quedó eliminada del torneo— estalló con fuerza contra la FIFA y contra el mensaje del presidente estadounidense. Entre los comentarios más duros de la escuadra europea y sus aficionados destacan frases llenas de indignación: