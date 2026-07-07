Álvaro Arbeloa se olvida de Real Madrid: su nuevo equipo y el contrato que firmó

Álvaro Arbeloa volverá a la Premier League, esta vez desde el banquillo. El Fulham hizo oficial este martes la contratación del técnico español, quien emprende una nueva etapa en su carrera como entrenador después de su reciente paso al frente del Real Madrid. El exdefensor de la selección española firma por las próximas tres temporadas y será el encargado de liderar el nuevo proyecto de los 'cottagers', ocupando el lugar que dejó Marco Silva, quien puso fin a un exitoso ciclo de cinco años para asumir el reto de dirigir al Benfica.

Tras hacerse oficial su incorporación, Arbeloa expresó su entusiasmo por llegar al club londinense y agradeció la confianza depositada en él por la directiva. "Es un verdadero honor para mí comenzar esta nueva etapa en el Fulham FC, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al Sr. Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí con el Fulham en la Premier League".

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

La llegada del entrenador español también deja una curiosa historia en el fútbol europeo. Durante sus etapas como jugadores, Arbeloa y Xabi Alonso compartieron vestuario en el Liverpool y posteriormente en el Real Madrid. Meses atrás, el tolosarra dejó el banquillo del conjunto blanco y fue precisamente el español quien tomó las riendas del primer equipo. Ahora, el destino vuelve a cruzarlos en Inglaterra, ya que Xabi Alonso dirige al Chelsea y ambos protagonizarán uno de los derbis londinenses de la próxima temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE De hecho, el calendario de la Premier League ya tiene marcado un atractivo reencuentro. Fulham y Chelsea se enfrentarán en la primera jornada del campeonato, cuando los 'blues' visiten Craven Cottage el próximo 24 de agosto, en lo que supondrá el primer duelo oficial entre dos entrenadores que han compartido buena parte de su trayectoria profesional.