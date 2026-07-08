OFICIAL: Mourinho no lo quería, se despidió del Real Madrid y ya firmó su nuevo contrato

El Real Madrid y el Real Betis han hecho oficial este miércoles el traspaso del lateral izquierdo Fran García. El futbolista de 26 años viajó a Sevilla para cerrar la operación y ha firmado un contrato que lo vinculará con el club bético para las próximas cuatro temporadas, exactamente hasta el 30 de junio de 2030. El acuerdo se ha cerrado por una cantidad de 4 millones de euros que irán a las arcas del club madrileño. Además, el Real Madrid se asegura el 50% de los derechos del jugador de cara a una futura venta.



Fran García cierra así su segunda etapa en el primer equipo del Real Madrid, donde disputó un total de 109 partidos oficiales a lo largo de tres temporadas consecutivas, logrando un registro de 3 goles y 12 asistencias.

Una emotiva despedida



Minutos después de hacerse oficial el anuncio, el jugador de Bolaños de Calatrava utilizó su cuenta de Instagram para dedicarlas unas emotivas palabras de despedida al club de su vida, acompañadas por una fotografía de cuando era niño luciendo la camiseta blanca. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Llegó el momento de despedirme de una de las etapas más bonitas de mi vida, todo tiene un principio y un final y mi principio comenzó con 11 años cuando pise por primera vez la Ciudad Deportiva Real Madrid", compartió el lateral.

En su mensaje, el futbolista agradeció de forma directa al presidente Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez por permitirle cumplir su "sueño de niño". También extendió su gratitud a todos los compañeros, cuerpos técnicos, médicos y trabajadores del club que lo acompañaron en su formación tanto personal como futbolística. "Me inculcasteis unos valores que portaré siempre conmigo, especialmente el no rendirme jamás y pelear hasta el final. Y eso es lo que he hecho por esta camiseta", aseguró.