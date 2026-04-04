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Guardiola le abrió las puertas a una de sus máximas figuras: "Nadie puede rechazar al Real Madrid"

El entrenador catalán deslizó que la continuidad de Rodri en el Manchester City no está garantizada.

  • Guardiola le abrió las puertas a una de sus máximas figuras: Nadie puede rechazar al Real Madrid
2026-04-04

Pep Guardiola deseó que Rodri Hernández se quede lo máximo posible en el Manchester City, pero dijo que si un futbolista no es feliz es libre de irse y que no hay nadie que pueda rechazar la posibilidad de jugar en el Real Madrid.

En las últimas semanas, el volante español no ha descartado la opción de fichar por el conjunto merengue a final de temporada, pese a que aún le queda un año de contrato con el equipo inglés.

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"Ningún jugador rechazaría la posibilidad de jugar en el Real Madrid", admitió Guardiola antes de afrontar los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool.

"Mi deseo siempre ha sido que Rodri se quede lo máximo posible en el club, porque es un jugador increíble, pero cada uno decide su vida. Si un jugador no está feliz, puede irse, pero si es feliz, y creo que es feliz, todo seguirá igual. Si no es feliz, puede hablar con el director deportivo, aceptar una oferta que sea acorde a su calidad e irse", explicó el DT.

"Sé lo que el club quiere, quieren que se quede Rodri. Siempre he sido positivo respecto a ello, pero al final tampoco lo sé", sentenció Pep.

Guardiola le abrió las puertas a una de sus máximas figuras: Nadie puede rechazar al Real Madrid

Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, lleva en el Manchester City desde 2019 y ha conquistado todos los títulos desde entonces, incluyendo cuatro Premier League y una Champions en la que marcó el gol de la victoria en la final contra el Inter.

El mediocampista de 29 años ha disputado 29 partidos en la presente temporada entre todas las competiciones, sumando dos tantos.

Cabe mencionar que en el Real Madrid no descartan ir por el fichaje de Rodri tras el Mundial, pues entienden que necesitan un volante de sus características para intentar reemplazar finalmente el vacío que dejó Toni Kroos y Luka Modric.

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