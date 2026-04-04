Guardiola le abrió las puertas a una de sus máximas figuras: "Nadie puede rechazar al Real Madrid"

Pep Guardiola deseó que Rodri Hernández se quede lo máximo posible en el Manchester City, pero dijo que si un futbolista no es feliz es libre de irse y que no hay nadie que pueda rechazar la posibilidad de jugar en el Real Madrid. En las últimas semanas, el volante español no ha descartado la opción de fichar por el conjunto merengue a final de temporada, pese a que aún le queda un año de contrato con el equipo inglés.

"Ningún jugador rechazaría la posibilidad de jugar en el Real Madrid", admitió Guardiola antes de afrontar los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool. "Mi deseo siempre ha sido que Rodri se quede lo máximo posible en el club, porque es un jugador increíble, pero cada uno decide su vida. Si un jugador no está feliz, puede irse, pero si es feliz, y creo que es feliz, todo seguirá igual. Si no es feliz, puede hablar con el director deportivo, aceptar una oferta que sea acorde a su calidad e irse", explicó el DT. "Sé lo que el club quiere, quieren que se quede Rodri. Siempre he sido positivo respecto a ello, pero al final tampoco lo sé", sentenció Pep. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE