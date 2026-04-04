Guardiola le abrió las puertas a una de sus máximas figuras: "Nadie puede rechazar al Real Madrid"

"Ningún jugador rechazaría la posibilidad de jugar en el Real Madrid", admitió <b>Guardiola</b> antes de afrontar los cuartos de final de la FA Cup contra el <b>Liverpool</b>."Mi deseo siempre ha sido que Rodri se quede lo máximo posible en el club, porque es un jugador increíble, pero cada uno decide su vida. Si un jugador no está feliz, puede irse, pero si es feliz, y creo que es feliz, todo seguirá igual. Si no es feliz, puede hablar con el director deportivo, aceptar una oferta que sea acorde a su calidad e irse", explicó el DT."Sé lo que el club quiere, quieren que se quede Rodri. Siempre he sido positivo respecto a ello, pero al final tampoco lo sé", sentenció <b>Pep</b>.