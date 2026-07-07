Futbolista es detenido mientras calentaba para jugar: la decisión que tomó el DT

El futbolista ecuatoriano José Hernández, del Mushuc Runa, fue detenido este lunes cuando calentaba para jugar contra la Universidad Católica de Quito el partido que enfrentaba a ambos equipos en la decimoséptima fecha de la Primera Dvisión de Ecuador.

Agentes de la Policía Nacional ecuatoriana ingresaron a la cancha del Estadio Atahualpa cuando Hernández realizaba los ejercicios de calentamiento junto a sus compañeros, y pronto se hizo viral en redes sociales el vídeo de los policías llevándose del estadio al futbolista esposado.