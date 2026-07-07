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Futbolista es detenido mientras calentaba para jugar: la decisión que tomó el DT

Detienen a futbolista de Primera División de Ecuador cuando calentaba para jugar partido

Futbolista es detenido mientras calentaba para jugar: la decisión que tomó el DT
07 de julio de 2026 a las 10:14

El futbolista ecuatoriano José Hernández, del Mushuc Runa, fue detenido este lunes cuando calentaba para jugar contra la Universidad Católica de Quito el partido que enfrentaba a ambos equipos en la decimoséptima fecha de la Primera Dvisión de Ecuador.

Agentes de la Policía Nacional ecuatoriana ingresaron a la cancha del Estadio Atahualpa cuando Hernández realizaba los ejercicios de calentamiento junto a sus compañeros, y pronto se hizo viral en redes sociales el vídeo de los policías llevándose del estadio al futbolista esposado.

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De acuerdo con medios locales, la detención responde a una demanda por presunto impago a raíz de un juicio de pensión de alimentos.

La detención obligó al técnico de Mushuc Runa, Paul Velez, a hacer un cambio inesperado en su once titular, pues Hernández figuraba dentro de la alineación para iniciar el encuentro como lateral izquierdo, pero su lugar tuvo que ser equipado finalmente por Jeremy Cusme.

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La situación no pasó factura al Ponchito, que dio la sorpresa al imponerse por 2-3 en su visitante a la Universidad Católica

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Agencia EFE
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