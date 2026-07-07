Suiza sufre duro golpe previo al duelo ante Colombia en los octavos del Mundial 2026

La Selección de Suiza sufrió una baja de última hora en la antesala del decisivo enfrentamiento contra Colombia por los octavos de final del Mundial 2026. El técnico Murat Yakin no podrá contar con uno de sus futbolistas más determinantes para el compromiso de este martes en el estadio de Vancouver.
Con el paso de las horas, los peores temores del cuerpo técnico se hicieron realidad. Diversos medios de comunicación, entre ellos Sky, confirmaron que Johan Manzambi quedó descartado para el encuentro después de que una resonancia magnética revelara una lesión en la rodilla sufrida durante el entrenamiento del lunes.
El mediocampista del Friburgo se lesionó sin contacto con otro compañero durante la última práctica de la selección. Aunque inicialmente existía optimismo sobre una posible recuperación a tiempo, los exámenes médicos determinaron que no se encuentra en condiciones de disputar el encuentro frente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.
La incertidumbre, además, no termina con el partido ante Colombia. Hasta el momento no existe un plazo oficial para su recuperación, por lo que tampoco está garantizada su presencia en unos eventuales cuartos de final si Suiza consigue avanzar de ronda.
Un día antes del compromiso, el entrenador Murat Yakin ya había anticipado que la situación de Manzambi preocupaba al cuerpo técnico tras abandonar el entrenamiento antes de tiempo.
"Él y Vargas tuvieron que abandonar la sesión de entrenamiento antes de tiempo. Si no llegan a jugar mañana va a ser una pérdida muy grande. Puede ser un problema enorme para nosotros. Veremos qué pasa esta tarde, porque se someterán a algunos exámenes médicos, pero así es el fútbol".
El seleccionador también dejó claro que no asumiría riesgos con ningún jugador que no estuviera en plenitud física.
"Sabemos que estos jugadores son importantes; sin embargo, necesitan estar listos al 100 % y no nos ayuda tener a un jugador lesionado en la cancha. Podría ser posible que tengamos que meter a otros jugadores".
Mientras continúa su recuperación, el futuro del futbolista también apunta a un cambio de club. Diferentes reportes en Europa aseguran que Newcastle tiene un principio de acuerdo para ficharlo desde el Friburgo en una operación cercana a los 60 millones de euros.