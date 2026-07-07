Courtois destroza a Estados Unidos: "Los hemos castigado por su falta de respeto"

Luego de la clasificación de Bélgica a los cuartos de final del Mundial 2026, el portero Thiabaut Courtois soltó todo el veneno que llevaba dentro y destrozó a la selección de Estados Unidos después de que la FIFA eliminara la expulsión a Folarin Balogun y lo dejara disputar el encuentro.

La polémica por la anulación de la tarjeta roja a Balugun, tras la intervención del presidente Donald Trump, ensombreció el encuentro, aunque el delantero estadounidense no pudo hacer nada ante el potente ataque belga.

Mientras la mayoría de los 'Diablos Rojos' hablaron con calma, Courtois estalló en la zona mixta tras el partdo: "Hemos castigado a los estadounidenses por su falta de respeto".

El portero del Real Madrid fue más allá y cuestionó el nivel del equipo anfitrión: "Lo leí y me reí. Entiendo que quieran hacer ruido en Estados Unidos, pero hoy tenía más confianza que contra Senegal, que tiene un mejor equipo".

Bélgica ahora se prepara para enfrentar a España el viernes en Los Ángeles y Courtois reconoció que "nuestro objetivo era llegar a cuartos; lo que venga ahora es un plus".

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Estar entre los 8 mejores equipos del mundo es para estar felices, sabemos que España es un equipo con mucho talento. España para mí es la favorita para ganarlo todo", admitió.

"Nos subestimaron en los últimos días. Decían que Estados Unidos nos ganaría fácilmente y que ya no éramos el mismo equipo. Hoy demostramos que somos un buen equipo", sentenció el arquero.