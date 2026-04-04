Muriqi rompe a llorar tras marcar el gol del triunfo ante Real Madrid: "Aunque parezco muy feo y duro..."

El delantero kovosar, mejor conocido como el 'Pirata', acumulaba dos semanas complicadas tras fallar un penal la pasada jornada ante el Elche que habría dado dos puntos a su equipo, y después de perder su plaza para el Mundial con una derrota dolorosa frente a Turquía . Su gol, desató el llanto.

Vedat Muriqi , autor del tanto del Mallorca con el que derrotó al Real Madrid , explicó por qué lloró tras marcar y dijo que es humano y que en ocasiones los nervios y las emociones se apoderan de él.

"Llevo dos semanas, aunque fuera parezco muy feo y duro, también soy humano y a veces las emociones y los nervios me dejan. Vengo de fallar un penal para dar un punto a mi equipo ante el Elche. Luego perder la 'final' para un Mundial para cumplir el mayor sueño de mi vida, pensé que la temporada estaba acabando mal. Pero de repente, un golazo, el 2-1. Conmigo hemos conseguido la victoria. Agradezco mucho el apoyo de todos y ojalá acabemos en Primera División", dijo en Movistar+.

También afirmó ser sincero porque en los cálculos iniciales de la temporada el choque ante equipos como el Real Madrid, a priori, es un cero en el casillero de los puntos.

"Ganar ante el mejor equipo del mundo significa que hemos hecho un magnífico partido. Estoy muy contento con mis compañeros y por mí. Ojalá consigamos seis puntos más en casa para estar más tranquilos", cerró.

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Cabe mencionar que Muriqi es el segundo máximo goleador de la presente Liga con 19 tantos, solo superado por Kylian Mbappé que esta tarde se fue en blanco y mantiene sus 23 dianas.