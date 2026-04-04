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Levante y Kervin Arriaga siguen hundiéndose en LaLiga tras sufrir dura caída ante la 'Real'

El volante hondureño vio todo el partido desde el banquillo y su equipo se mantiene en los últimos puestos de la clasificación.

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2026-04-04

La Real Sociedad, con goles de Jon Martín y Brais Méndez, se impuso este sábado al Levante (2-0) en Anoeta y se metió en la lucha por un puesto en la Champions tras un duelo que dominó de principio a fin.

El equipo vasco arrancó a toda velocidad y en la primera acción del partido Ryan evitó un tanto de Oyarzabal con una gran parada. Y en el minuto 10, el propio Oyarzabal remató a la madera desde el interior del área tras una buena asistencia de Guedes.

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Los locales estuvieron cerca del gol con un remate de cabeza de Jon Martín y un disparo de Guedes demasiado cruzado en el minuto 19.

El Levante era incapaz de mantener el balón en campo contrario y los donostiarras se sentían cómodos. Oyarzabal estuvo a punto de marcar en otra jugada trenzada en el interior del área, pero un defensor rival lo impidió.

En el minuto 24, Olasagasti remató sin peligro desde muy lejos en lo que fue el primer aviso del Levante y en la acción posterior Ryan evitó un gol de Sucic.

La 'Real' obtuvo el premio a su insistencia en el 30', cuando Jon Martín cabeceó a gol un córner botado por Carlos Soler. Fue su primer tanto con la camiseta del primer equipo blanquiazul.

Los de Luis Castro reaccionaron bien y Remiro evitó la igualada tras un gran disparo cruzado de Tunde, aunque antes del descanso Jon Martín y Guedes pudieron doblar la ventaja del equipo local.

En la segunda mitad, el técnico portugués introdujo a Pablo Martínez y Matturro para tratar de cambiar el rumbo del partido, pero no lo logró y la 'Real' tuvo el 2-0 en los pies de Guedes en otra gran transición ofensiva. Lo evitó nuevamente Ryan.

El Levante se mantuvo vivo gracias a las intervenciones de su guardameta, quien volvió a sacar una mano salvadora a un disparo con rosca de Carlos Soler y en el 55' Luka Sucic remató al travesaño.

Con el paso de los minutos, el Levante mejoró y Pablo Martínez estuvo a punto de firmar el empate con un gol olímpico que evitó Remiro sobre la línea.

En el 73', Oyarzabal tuvo la sentencia a la salida de otro saque de esquina, pero no acertó en su remate, y en la siguiente jugada Guedes disparó al larguero desde fuera del área.

Cuando mejor parecía estar el Levante, Brais Méndez marcó el 2-0 tras un pase de la muerte de Pablo Marín al 83' y sentenció el partido.

DESCENSO Y KERVIN SIN JUGAR

Con este resultado, el Levante sigue hundido en la penúltima posición de la tabla con 26 puntos luego de 30 jornadas disputadas. En la siguiente fecha recibirá al Getafe con la obligación de ganar para ilusionarse con la salvación.

Respecto al hondureño Kervin Arriaga, fue suplente y vio la dura derrota de su equipo desde el banquillo. El mediocampista ha perdido protagonismo en la segunda vuelta en comparación a la primera.

Kervin ha disputado 1,150 minutos que se traducen en 20 partidos de Liga, sumando solo un tanto y una asistencia.

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Redacción web
Agencias EFE

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