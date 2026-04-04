Levante y Kervin Arriaga siguen hundiéndose en LaLiga tras sufrir dura caída ante la 'Real'

Con este resultado, el <b>Levante </b>sigue hundido en la penúltima posición de la tabla con 26 puntos luego de 30 jornadas disputadas. En la siguiente fecha recibirá al <b>Getafe </b>con la obligación de ganar para ilusionarse con la salvación.Respecto al hondureño<b> Kervin Arriaga</b>, fue suplente y vio la dura derrota de su equipo desde el banquillo. El mediocampista ha perdido protagonismo en la segunda vuelta en comparación a la primera.<b>Kervin </b>ha disputado 1,150 minutos que se traducen en 20 partidos de Liga, sumando solo un tanto y una asistencia.